Saint-Leu : un surfeur mortellement attaqué par un requin

Deuxième attaque en 2019

Le point sur les attaques de requin en mai 2019

L'alerte a été donnée au CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Réunion à 16h26 par le CODIS. D'après les premières informations recueilles par le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours auprès d'un témoin, quelques minutes plus tôt, un surfeur avait "disparu de la surface" et seule sa planche était "visible" depuis le rivage.Un important dispositif de secours a été déployé sur zone. Sortie de l'eau par la brigade nautique du SDIS, la victime qui présentait d'importantes blessures n'a pas pu être ranimée.Le dispositif post-attaque a été activé. Dès que les conditions de mer le permettront, des opérations de prélèvement de requins seront opérées autour de la zone d'attaque pour une durée de 72 heures.En mars dernier, un requin de près de 2 mètres avait déjà été observé dans le lagon de Saint-Leu à proximité de la plage et n’avait fait aucune victime. Fin avril dernier, la mairie de Saint-Leu, en partenariat avec le CRA, le Centre de Ressource et d'Appui pour la réduction du risque requin a installé pour expérimentation un sonar afin de détecter la présence de requins sur un autre spot de surf, "la Gauche de Saint-Leu".Le 30 janvier dernier, un pêcheur avait eu la jambe arrachée du côté de Sainte-Rose et avait succombé à ses blessures. Cette attaque est la deuxième attaque mortelle de puis le début de l'année, la 24ème attaque depuis le début de la crise requins en 2011.Cette attaque intervient alors même que la préfecture avait à nouveau lancé un appel à la prudence face au risque requin cet après-midi par communiqué.Sur l'île, suite aux différentes attaques, la pratique des activités nautiques est réglementée par arrêté préfectoral. La baignade est interdite en dehors du lagon et des zones protégées par des dispositifs anti-requins.Retour sur les faits avec Sophie Gastrin et Thierry Chapuis :Olivier Tainturier, sous préfet de Saint Paul, confirme le dispositif post-attaque dans le journal de Réunion la 1ère :Retour sur les attaques avec Annabelle Boyer-Tacoun :