Des ASVP en vélo électrique à Saint-Leu pour sécuriser le bord de mer pendant les vacances

Pendant cette fin d'année et toutes ces vacances scolaires, la ville de Saint-Leu déploie six nouveaux agents de surveillance de la voie publique, chargés de la médiation, mais aussi si besoin est, de la verbalisation des usagers du littoral. C'est sur des vélos électriques qu'ils sillonneront les prochaines semaines tout le bord de mer saint-leusien.

Ce mercredi 28 décembre, le maire de Saint-Leu Bruno Domen était entouré du major Lauret de la gendarmerie de Saint-Leu et du responsable de la police municipale, pour la présentation du plan de sécurisation du bord de mer en cette période de fêtes et de vacances scolaires.

Si ce plan a été intitulé "ASVP bord'mer", c'est notamment parce que ce sont les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) qui seront mis à contribution les prochains jours. La mairie a annoncé non seulement la formation de six nouveaux ASVP - cinq en CDI et un en CDD -, mais aussi leur équipement en vélos électriques.

Pour sécuriser le littoral, notamment en cette fin d'année, à Saint-Leu, la ville a équipé les ASVP de vélos électriques. • ©Céline Latchimy

Des moyens supplémentaires, financés par la municipalité, qui devront servir à la sécurité des usagers, vacanciers et riverains du littoral saint-leusien, très fréquenté ces jours-ci.

15 000 personnes attendues d'ici à la fin de la semaine

Bien que la plage et le front de mer de la commune représentent un "cadre idyllique" souligne Bruno Domen, il sont aussi "victimes de leur succès". "C'est bien pour l'économie, mais il faut penser à notre vivre-ensemble et à le préserver durant l'année et cette période de forte affluence", dit l'édile. Selon lui, pas moins de 15 000 personnes sont attendues à Saint-Leu entre ce jeudi 29 décembre 2022 et ce dimanche 1er janvier 2023.

Pour ce faire, les six nouveaux ASVP viendront en soutien aux miliciens municipaux et à la gendarmerie en assurant une "présence rassurante et dissuasive", mais aussi en mettant l'accent sur la médiation. Si leur but premier sera la prévention, ces ASVP seront aussi "habilités à agir sur les incivilités, les nuisances sonores ou les stationnements gênants". Ces derniers étant régulièrement constatés sur le front de mer de la commune, par exemple. Car "même s'il y a de la place vers le cimetière et la ravine Saint-Leu, les gens veulent se garer à proximité", fait remarquer la mairie.

Un vélo électrique pour parcourir les 2,5km de littoral

Afin de les aider à remplir cette mission sur un littoral relativement vaste, la municipalité a équipé ces ASVP de vélos électriques, "une première à Saint-Leu". Cette première mission de sécurisation sur le littoral servira aussi de "phase-test" avant un éventuel déploiement des ASVP en vélos électriques dans les hauts de la commune en 2023. "Il y a les hauts de la commune et notamment deux quartiers à ne pas négliger : le Plate et la Chaloupe, car il faut renforcer la sécurité là-bas" précise Bruno Domen.

Avant d'être généralisés à l'ensemble de la commune, ces nouveaux moyens humains et techniques seront déployés en priorité sur le littoral, du front de mer au niveau des deux kiosques, jusqu'à Kelonia, pendant toute la durée de ces vacances scolaires. Soit 2,5km à surveiller.

Un appel au respect de l'environnement et des biens publics

Enfin, Bruno Domen a souhaité mettre l'accent sur les incivilités, en particulier celles impactant l'environnement.

"Bien souvent on entend les usagers de passage qui salissent et se disent qu'il y aura des gens pour ramasser et pour réparer. (...) Je demande à ce que les personnes respectent les infrastructures qui existent sur l’ensemble du littoral, réalisées avec l’argent des contribuables, et à ce qu'elles respectent l’environnement". Bruno Domen, maire de Saint-Leu

Avec le renfort des agents du TCO, des verbalisations sont effectuées depuis l'année dernière, pour que le bord de mer reste propre. Faire entendre ce message de respect de l'environnement sera bien évidemment une des missions des six nouveaux ASVP de la commune.