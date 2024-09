Messes, pèlerinages, processions aux flambeaux, animations, restrictions de circulation, tout savoir sur la Fête de La Salette à Saint-Leu

La ville de Saint-Leu vit au rythme de la fête de La Salette en ce mois de septembre. Des milliers de fidèles catholiques sont attendus. Au programme : messes, chemins de croix, procession aux flambeaux, mais aussi des manèges et des concerts. Toutes les informations sont ici.

LH •

Comme chaque année à cette période, la ville de Saint-Leu va battre au rythme de la fête de La Salette. Les catholiques de La Réunion sont des milliers à participer à ce rendez-vous incontournable, organisé en mémoire de la protection apportée par Notre-Dame de La Salette aux habitants de Saint-Leu lors de la violente épidémie de choléra qui a touché l'île dans les années 1850.

Messes, chemins de croix et pèlerinage sont au programme décès prochains jours. Dès hier, dimanche 8 septembre, les fidèles se sont retrouvés pour le pèlerinage des malades, avec une messe à 7h et la messe des malades à 9h30.

Un programme de célébrations chargé

A partir de demain, mardi 10 septembre et jusqu’au samedi 14 septembre, puis du lundi 16 au mercredi 18 septembre, se tiendra la Neuvaine à Notre-Dame de La Salette. Les messes se tiendront à 6h et 9h à l’église et seront suivies du chemin de croix au sanctuaire. A 18h se tiendra la messe à l’église suivi du chapelet en procession aux flambeaux, ainsi que le dimanche 15 septembre.

La Grande procession aux flambeaux se fera le mercredi 18 septembre à 18h et sera suivie de la messe.

Jeudi 19 septembre sera le jour de la Fête de Notre-Dame de la Salette, point d’orgue des célébrations. La messe présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng sera célébrée à 10h sur la place de la Salette. L’heure sainte et le salut du Saint Sacrement se tiendront à 14h30 à l’église.

Enfin, le pèlerinage du 3ème âge aura lieu le dimanche 29 septembre. Une messe sera donnée à l’église à 7h, et une autre à 10h sur la place de la Salette.

Restrictions de circulation et de stationnement

A partir de ce lundi 9 septembre et jusqu’au dimanche 29 septembre, des restrictions de circulation seront notamment mises en place pour permettre aux pèlerins de se déplacer dans les meilleures conditions.

Dès ce lundi 9 septembre à 5h, et jusqu’au lundi 30 septembre à 5h, la circulation et le stationnement sont interdits sur la Rue Haute, entre le rond-point Nord et la rue Gaspard. La circulation est aussi interdite sur la rue de la Salette, et se fait en double sens uniquement pour les riverains

D’autres restrictions sont prévues :

Le mercredi 18 septembre de 18h à 22h pour la procession aux flambeaux . La circulation sera interdite sur la rue Général Lambert, entre l’intersection de l’avenue de Châteauvieux et la rue Haute en passant par la rue Gaspard. Une déviation sera mise en place par les rues adjacentes.

pour la . La circulation sera interdite sur la rue Général Lambert, entre l’intersection de l’avenue de Châteauvieux et la rue Haute en passant par la rue Gaspard. Une déviation sera mise en place par les rues adjacentes. Le jeudi 19 septembre de 5h à 18h pour la Fête de Notre-Dame de La Salette . La circulation sera interdite sur la rue Haute entre le chemin Dubuisson (partie haute) et la rue Gaspard dans le sens Sud/Nord, sauf pour les riverains et les bus desservant le site. A notre, le stationnement est interdit sur le côté montagne de la rue Général Lambert, entre le rond-point Nord et le pont de la Ravine Fontaine, sauf pour les bus desservant le pèlerinage de la Salette.

pour la . La circulation sera interdite sur la rue Haute entre le chemin Dubuisson (partie haute) et la rue Gaspard dans le sens Sud/Nord, sauf pour les riverains et les bus desservant le site. A notre, le stationnement est interdit sur le côté montagne de la rue Général Lambert, entre le rond-point Nord et le pont de la Ravine Fontaine, sauf pour les bus desservant le pèlerinage de la Salette. Le dimanche 29 septembre de 5h à 18h pour le pèlerinage du 3ème âge. La circulation et le stationnement seront interdit sur la rue Haute, entre le rond-point Nord et la rue Gaspard. Les riverains résidant entre le sanctuaire et la ravine de l’Etang devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la rue Gaspard.

Manèges, animations et concerts du 14 au 22 septembre

A l’occasion de la fête de La Salette, la ville de Saint-Leu organise comme à l’habitude différentes animations. Ainsi, du 14 au 22 septembre, des manèges et des concerts seront proposés du côté du Parc du 20 décembre et à La Ravine.