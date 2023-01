Pollution : 95% des tortues soignées à La Réunion avalent du plastique

Incroyable ce que l’on peut voir dans les déjections des tortues soignées à Kélonia : du plastique, beaucoup de plastique. 95 % de ces animaux en consomment, la quantité de plastique ingéré a été multipliée par trois en quinze ans.

Hermione Razafinarivo / Thierry Chapuis •

Il y a urgence à agir et à sensibiliser à la pollution des océans. 95% des tortues soignées à Kélonia avalent du plastique à La Réunion. Toutes sortes d’objets jetés dans la nature se retrouvent dans le ventre de ces animaux, alerte le centre de soins. La quantité de plastique ingéré a été multipliée par trois en quinze ans.

95% des tortues consomment du plastique

"Un rhinocéros, des soldats en plastique, des couverts jetables, des brosses à dents, des briquets, des bouchons, des morceaux de bidons dégradés, voilà ce que l'on trouve dans les déjections des tortues", déplore Stéphane Ciccionne, le directeur de Kélonia.

S'il est bien connu que les tortues peuvent confondre un sac plastique avec une méduse, le problème ne se résout pas uniquement à ce genre de déchets. Sur les déchets jetés en pleine nature, et donc dans la mer, "se développent des algues ou des animaux qui sentent l'odeur de ce que mangent d'habitude les tortues", explique Stéphane Ciccione. "Elles les mangent en pensant que c'est comestible", insiste-t-il.

Des conséquences qui varient

Les conséquences sont déplorables mais pas toujours les mêmes pour toutes les tortues. Les tortues caouannes "peuvent rejeter ces déchets parce qu'elles ont l'habitude d'avaler des coquillages et des morceaux de crustacés", déclare le directeur de Kélonia. Mais "chez les tortues côtières cela déclenche systématiquement des occlusions. Les tortues s'amaigrissent et on ne réussit jamais à les sauver", affirme Stéphane Ciccione.

Agir

Les oiseaux, les mammifères marins consomment du plastique, pourtant pour l'éviter, de gestes simples suffisent. Les visiteurs du site incitent "à être plus responsable, recycler, nettoyer les plages quand on voit des déchets. Il faudrait arrêter de polluer la planète, jeter les déchets à la poubelle au lieu de les jeter à la mer", s'exclament certains.