Saint-Leu : le centre-ville en travaux pendant huit mois

Le centre-ville de Saint-Leu est de nouveau en chantier. Les travaux devraient durer huit mois et concernent les voiries et trottoirs. L'un des objectifs est de rendre le centre-ville plus accessible aux personnes à mobilité.

Après la modernisation des réseaux d'eau l'année dernière, Saint-Leu est de nouveau en chantier.

Les travaux concernent l'amélioration du cœur de ville, pour de nouvelles voiries et de plus amples trottoirs. Le chantier, démarré le 10 février, devrait durer 8 mois.

De nouveaux trottoirs

Ces travaux de réfection des trottoirs débutent en centre-ville, du lundi au vendredi, de 7h à 15h.

À l'entrée nord de Saint-Leu, mais surtout à l'entrée sud, les nouveaux trottoirs de la ville commencent à prendre forme. Au milieu des graviers, les premières dalles tactiles sont installées pour les malvoyants.

"Quand une personne aveugle passe là, li met' sa canne pour savoir si na un passage piéton", détaille Benjamin Lemoing, employé de la société Pico, spécialisée dans les travaux publics.

La commune veut rendre le centre-ville plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. L'idée est aussi d'avoir plus de sécurité pour les piétons, avec des trottoirs adaptés.

Il y a des endroits où les bordures et les trottoirs sont très abîmés, fissurés, voire inexistants. Là on remet tout en état. On essaye de gérer au mieux les automobilistes. John Fred Boyer, chef de service des travaux

Les Saint-Leusiens partagés

Ces travaux évalués à plus d'un million d'euros sont cofinancés par la ville et le Département et vont bientôt s'étendre au centre-ville. Les conséquences sur la circulation sont inévitables.

Ce chantier est essentiel, estiment certains riverains, mais après avoir subi 14 mois de travaux pour un nouveau réseau d'eaux usées livré en septembre dernier, certains habitants appréhendent.

"C'est une très bonne chose, estime Luc. Ça permet à la population de mieux profiter de sa ville, d'autant plus qu'elle est très très fréquentée, trop fréquentée même", ajoute-t-il. Gigi, elle, est plus sceptique : "C'est dommage parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait des travaux, et là ils sont en train de tout casser, c'est bizarre", ricane la saint-leusienne.

La mairie rassure

Du côté de la mairie "tout a été pensé", assure Bruno Domen.

On a pensé aussi aux commerçants, on fera des petits tronçons sur la semaine, pendant quatre jours on casse les trottoirs, et on coulera le béton le vendredi, de façon à ce que les commerçants puissent travailler normalement le lundi. Bruno Domen, maire de Saint-Leu

Aux nouveaux trottoirs de la ville, vont s'ajouter de nouveaux éclairages publics et un nouveau mobilier urbain. De quoi mieux accueillir, selon le maire, les habitants de Saint-Leu et les 12 000 personnes qui fréquentent chaque week-end, la ville et son front de mer.