Saint-Leu : travaux de modernisation du réseau d’eaux usées, les commerçants à bout de souffle

Depuis octobre dernier, et jusqu’en février prochain, la ville de Saint-Leu est en travaux pour moderniser le réseau des eaux usées. Un projet du TCO, dont le chantier ne réjouit pas forcément les commerçants de la commune.

Depuis le début des travaux, embouteillages et bailai de camions sont devenus monnaie courante pour traverser le centre-ville de Saint-Leu. Pour les commerçants de la rue principale, le chantier de modernisation du réseau des eaux usées n’est pas pour leur facilité le travail.

En semaine, la rue est bouchée juste devant, donc la fréquentation diminue. Cela a un gros impact sur le chiffre d’affaires. Vu le trafic, les clients ne viennent même plus sur Saint-Leu, ils préfèrent soit prendre la 4 voies pour aller directement sur Saint-Pierre ou sur le Port. Grégory Perfillon, responsable d’un magasin de peinture

" Pendant une bonne période, j’avais une perte de -30% à -20%, il y des jours -50% ", explique un autre commerçant. Gérant d’une station-service, Jean-Louis Payet essaie tout de même de relativiser : " le week-end on est libre et on essaie de s’en sortir parce qu’on n’a pas le choix ".

Un chantier à 14 millions d’euros "nécessaire"

Les travaux paralysent en ce moment l’entrée Sud de la ville et la descente de Piton Saint-Leu aux heures de pointe. Entamée en octobre dernier, la modernisation du réseau des eaux usées est financée par le TCO à hauteur de 14 millions d’euros.

Des travaux jugés nécessaires, comme le rappellent au quotidien les médiateurs sur le terrain. Ils étaient surtout indispensables et urgents, assure le maire de Saint-Leu. Bruno Domen évoque notamment les mauvaises odeurs pendant les fêtes de La Salette, des canalisations qui s’effondre empêchant les commerçants de travailler pendant plusieurs jours. " Ce problème sera réglé définitivement ", affirme le maire de Saint-Leu.

Ni aide, ni animation, les commerçants "en train de mourir à petit feu"

Odeurs et inondations, les commerçants les vivent régulièrement. S’ils sont d’accord pour que des travaux soient réalisés pour les faire stopper, les conditions restent difficiles.

Les travaux, c’est comme si c’était la fin du mois tout le mois. On nous a dit qu’il y aurait des aides, des animations, rien n’est fait. On est en train de mourir à petit feu, tout simplement. Florian Techer, employé d’un snack bar à Saint-Leu

La désormais célèbre Fet Dan Somin qui clôture Leu Tempo Festival, fin mai, en sillonnant la rue principale n’aura pas lieu cette année. La grande fête de La Salette semble aussi compromise.