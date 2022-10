Saint-Louis : du zamal "indoor" et 3 000 euros en liquide saisis par les gendarmes

Le 5 octobre dernier, les forces de l'ordre ont saisi plusieurs pieds de zamal ainsi qu'une chambre de culture entièrement équipée chez un habitant, à Saint-Louis. Plus de 3 000 euros en liquide ont également été découverts sur place.

HA •

Les gendarmes du Sud et de l'Ouest ont sorti les grands moyens la semaine dernière dans le cadre d'une enquête sur le trafic de zamal auquel se livrait un habitant de Saint-Louis.

Rencardés par l'une de leurs sources, ils sont intervenus le 5 octobre dernier au domicile du suspect afin de réaliser une perquisition qui s'est avérée positive, comme on dit dans le jargon policier.

Le kit du parfait petit cultivateur

Appuyés par les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de Saint-Pierre et d'une équipe cynophile de la compagnie de Saint-Paul, les enquêteurs de la brigade de Saint-Louis ont découvert plusieurs pieds de zamal ainsi qu'une chambre de culture "indoor" entièrement équipée : ventilateurs, extracteurs d'air et spots lumineux...

Le chien renifleur des gendarmes a permis de découvrir également près de 3 000 euros d'argent liquide. Le trafiquant présumé est finalement ressorti de garde à vue avec une convocation devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Il devra s'expliquer prochainement sur son petit business de vente de zamal.