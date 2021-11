Saint-Louis : une lycéenne blessée lors du caillassage d'un bus scolaire

Ce jeudi soir, deux véhicules du réseau Alternéo et un car scolaire ont été la cible de projectiles lors de leur traversée de la ZAC Palissade à Saint-Louis. Une lycéenne a été blessée lors de ce caillassage, d'autres passagers sont également choqués.

Dans la soirée de ce jeudi 18 novembre, deux véhicules appartenant aux Transports Mooland O et un bus scolaire traversent la ZAC Saint-Louis. C’est à ce moment qu’ils sont la cible de projectiles, indique la Semittel.

Les deux bus urbains rentraient au dépôt et ne transportaient aucun passager. Les dégâts sont des bris de glace. Le bus scolaire lui, revenait du lycée Rolland Garros du Tampon, "avec des enfants à bord. Malheureusement, une jeune fille a été légèrement blessée avec le jet de pierres qui l'a touchée", précise Mathieu Chichéry, directeur général de la Semittel.

"Les faits auraient pu être bien plus graves"

L’entreprise adresse tout son soutien à la victime et aux clients choqués par cet acte violent. "Les faits auraient pu être bien plus graves", s'indigne Mathieu Chichéry. "On ne peut que s'offusquer et être extrèmement en colère face à cette bêtise gratuite de jeunes qui manifestement n'avaient rien trouvé de mieux à faire que de dégrader des biens publics", précise le directeur général de la Semittel.

Le communiqué précise que les personnels de la SEMITTEL et de Transports Mooland O "apportent aussi leur soutien et adressent leurs félicitations aux trois conducteurs concernés qui malgré le choc ont su gérer la situation avec sang-froid, professionnalisme et grand sens du service public."

Le reportage de Daniel Bénard et Laurent Josse :