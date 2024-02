L’hôpital des nounours : des étudiants en médecine dédramatisent le milieu médical pour les enfants

Les enfants sont souvent angoissés, stressés et parfois au bord des larmes lors d’une visite médicale. Le problème est fréquent dans les cabinets médicaux ou dans les couloirs d'un hôpital. Des étudiants en médecine, membres de l’association les Carabins de Bourbon, sensibilisent les marmailles au milieu médical à l’aide d’un nounours. Une initiative qui plaît aux petits.

Annaëlle Dorressamy / Patrick Smith •

Pendant trois jours, près de 400 enfants côtoient des spécialistes de la santé à Saint-Louis. L’association les Carabins de Bourbon se mobilise pour sensibiliser les enfants au milieu médical. L’objectif est de rassurer les enfants lorsqu’ils devront aller chez le médecin.

Hôpital des nounours : des étudiants en médecine apportent du réconfort aux marmailles malades

Des ateliers ludiques pour dédramatiser la prise en charge médicale

Pour sensibiliser les marmailles, des ateliers ludiques sont mis en place par des étudiants en médecine, membres de l’association les Carabins de Bourbon.

Nous sortons d’une grave crise sanitaire, le fait de faire cette action avec les enfants, ça va permettre aux élèves d’être sensibilisés, d’avoir moins d’appréhension quand ils vont à l’hôpital ou au médecin. Sylvain Arthémise, adjoint aux affaires scolaires

Les enfants sont sortis de leur salle de classe avec leur nounours malade. Avec l’aide des étudiants, ils soignent les nounours.

En général, les enfants ont peur de l’inconnu. Ils ont peur des professionnels, des gestes qu’ils peuvent pratiquer. Ils ont peur des piqûres. Notre but c’est de leur montrer que les professionnels sont là pour les aider. Il faut dédramatiser les choses. Le but c’est que les enfants n’aient pas peur des blouses blanches. Anne-Laure, étudiante en 3e année de médecine

Des nounours pour rassurer les enfants

L'atelier le plus apprécié par les marmailles est celui de la radiologie. Posée sur une table, une grande boîte en carton assortie d'aluminium et de lumière fait office de scanner.

"On explique aux enfants que c'est une photo à l'intérieur du nounours, donc c'est aussi une photo à l'intérieur de leur corps. On essaie d'être rassurant. On leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter et qu'il ne faut pas bouger, car après tout ça ne fait pas mal", explique Lorenza, étudiante en 3e année de médecine.

De manière ludique et amusante, le but est de faire passer de bons messages. Si ça se passe bien pour les nounours, c’est que ça se passera bien pour eux. Lorenza, étudiante en 3e année de médecine

À la sortie des ateliers, les enfants ont un large sourire, les membres associatifs aussi, signe d'une opération réussie.