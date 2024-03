La nouvelle piste cyclable de 4 kilomètres au Cap Lahoussaye est ouverte depuis octobre 2023. En cette période de vacances scolaires, nombreux sont les cyclistes et les amateurs de vélo qui viennent profiter du littoral Ouest pour se balader, faire du sport et s’aérer l’esprit.

Annaëlle Dorressamy / Delphine Poudroux •

La piste cyclable aménagée depuis le mois d’octobre dernier en bordure du Cap Lahoussaye ne désemplit pas. Située entre la mer et la montagne, la piste cyclable longue de 4 kilomètres fait le bonheur des cyclistes de toute l’île.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Cap Lahoussaye : la piste cyclable ouverte depuis cinq mois attire du monde

Une vue panoramique sur l’Ouest de La Réunion

La piste cyclable plaît aussi bien aux Réunionnais qu’aux touristes. “C’est sympa, c’est bien entretenu. Globalement, les gens font preuve de civilité. Ils roulent du bon côté de la route, c’est très bien”, constate Stéphane Casu, un cycliste qui emprunte régulièrement cette piste. “On a une vue incroyable”, s’émerveille un autre cycliste.

Saint-Paul : la nouvelle piste cyclable du Cap Lahoussaye est très prisée • ©Réunion La 1ère

Elle attire également les marcheurs occasionnels du dimanche, les randonneurs un peu plus aguerris et les joggers.

Un sentier qui plaît aux randonneurs

Pour les adeptes de promenades et de randonnées, le lieu est également très prisé. “C’est super. Même s’il fait chaud, on apprécie. Nous, ça nous permet de brûler des calories, sourit Marie-May, une randonneuse du dimanche. Aujourd’hui, on devait aller en montagne, mais comme il pleut dans l’Est, on est venu dans l’Ouest. C’est une belle découverte”.

Saint-Paul : la nouvelle piste cyclable du Cap Lahoussaye est très prisée • ©Réunion La 1ère

“Le cadre est magnifique, le sentier est très propre et je vois qu’il y a beaucoup plus d’affluence qu'avant, remarque Bryan Dugain, un randonneur. Je venais déjà régulièrement avant la mise en place de la piste cyclable”.

Des accidents plus fréquents au Cap Lahoussaye

Depuis la mise en place de la piste cyclable, les accidents sont plus fréquents au niveau des passages piétons.

Environ 17 000 automobilistes passent quotidiennement sur la route. Des joggeurs, des cyclistes et des randonneurs s’ajoutent à eux. Tous les usagers doivent redoubler de vigilance.

C’est vrai que les cyclistes deviennent plus dangereux que les automobilistes. Je suis ravi que les voitures s’arrêtent bien plus souvent que les cyclistes. Ils se sentent un peu dans leurs droits. Après, c’est compréhensible, ils attendaient cette piste depuis plusieurs années déjà. Donc, c’est à nous aussi de faire attention. Marien Devillard, Apnéiste au Cap La Houssaye

Vers d'autres aménagements à Saint-Paul ?

Après plus d’un an de fermeture de la route de Saint-Paul vers Saint-Gilles, la piste cyclable a nécessité 11 millions d’euros de travaux.

Certains souhaiteraient d’autres aménagements autour du Cap Lahoussaye, telles que des rondavelles pour pouvoir se poser tranquillement.