Saint-Paul : une centaine de colis alimentaires distribués pour les familles dans le besoin

A la suite des intempéries, beaucoup de familles se retrouvent dans le besoin. Pour venir en aide aux Saint-Paulois, l’association Unir Océan Indien en partenariat avec la Croix-Rouge, a distribué une centaine de colis alimentaires ce matin.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Saint-Paul : distribution de colis alimentaires pour redonner du baume au coeur aux familles dans le besoin

Au total, cette opération a bénéficié à 500 familles, notamment sur les quartiers Fayard à Saint-André et de Bel Air à Saint-Louis. Aujourd'hui, la distribution de colis a eu lieu à Saint-Paul.

Ces familles ont été repérées en amont par les associations Saint-Pauloises, dont l’association Arc-en-ciel qui travaille sur les quartiers prioritaires.

On a trop de demandes, mais pas assez d'offres, donc pas assez de colis. On a été obligé de sélectionner les familles.

Dans les sacs, les bénéficiaires reçoivent cinq kilos de riz, de l’huile, du sucre, de la farine, un kilo de pâtes, une boîte de sardines, deux boîtes de thon et de l’eau en bouteille.

En ces temps d’inflation, le but est de donner un coup de pouce aux familles bénéficiaires du RSA et aux familles monoparentales qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Malheureusement, c’est une évolution qui ne va pas dans le bon sens. D’année en année, on voit qu’il y a de plus en plus de demandes.