29 nageuses réunionnaises sont à Angers pour les championnats de France de natation synchronisée

Direction les championnats de France Elite pour les nageuses du club des Aquanautes, la compétition a lieu du 11 au 16 avril. Elles ont quitté La Réunion vendredi dernier pour la ville d’Angers. L’année dernière, le club avait déjà décroché la médaille d’argent.

Hermione Razafinarivo / Delphine Poudroux •

Les 29 nageuses se sont entrainées sans relâche pour ces championnats. Les Aquanautes seront en compétition du 11 au 16 avril avec les nageuses du pôle espoir français. Il y a quelques jours, l’heure était aux dernières répétitions.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Natation synchronisée : Nageuses réunionnaises au championnat de France Juniors

1,2,3,4... 5,6,7,8 !

Technique, souplesse, sourire, tout doit être parfait. En attendant le grand plongeant à Angers, il faut répéter. Avant le départ, vendredi dernier, les filles étaient à pied d’œuvre. Pour donner le meilleur d’elles-mêmes, les Aquanautes ont répété sans cesse leurs chorégraphies hors de l’eau, puis dans l'eau, chaque mouvement doit être synchronisé sur les mêmes comptes.

Le plus gros du travail a été fait, "les nageuses âgées de 15 à 19 ans se sont entrainées plus de 15 heures par semaine, plus pendant les vacances", raconte Marine Tavenard, directrice technique des Aquanautes. "On n’est plus sur de l’endurance, tout le travail de cardio a été fait en amont pendant le stage il y a un mois, donc on répète pour rassurer les filles, pour peaufiner parce qu’il y a des corrections de dernier moment qui peuvent se faire", ajoute Alexia de Falco, coach.

Les Aquanautes s'entraînent pour le championnat de France Elite de natation synchronisée • ©Delphine Poudroux

L’euphorie

Pour ces nageuses, l’objectif est de ramener des médailles mais surtout de conserver une place dans le top 10 des meilleurs clubs français de natation synchronisée. "Nous sommes positionnées dixième club français, nous espérons maintenir ce classement et nous démarquer sur le podium, on part pour en découdre !", s’esclaffe Marine Tavenard. L'an dernier, le club a décroché la médaille d'argent.

Angèle 18 ans, fait de la natation synchronisée depuis 11 ans dans ce club. La jeune femme est assez confiante sur les deux chorégraphies, "on a travaillé très dur, on a un super esprit d’équipe, je voudrais faire un top 20", soutient-elle. Durant l’avant dernier entraînement, sa camarade Romane est sereine, "on y va à fond, j’ai hâte de nager et de découvrir la concurrence", ajoute-t-elle.

Huit nageuses et deux nageurs du club des Sirènes de l’Ouest sont aussi participent aussi à ces championnats de France de natation artistique à Angers.