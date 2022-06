A Saint-Gilles, le retour du Grand Boucan après deux ans sans carnaval

Cela faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de carnaval à Saint-Gilles, crise sanitaire oblige. Mais cette année, le Grand Boucan et son éphémère roi Dodo font leur grand retour dans la commune de l'Ouest ! Ce dimanche matin, l'heure était aux derniers préparatifs avant le lancement de cette grande fête en plein air à 14h.

Le Grand Boucan fait son grand retour ce dimanche 26 juin à Saint-Gilles. Après deux ans de crise covid, deux ans de restrictions sanitaires et donc deux ans de pénurie d'évènements culturels, la cité balnéaire donne à nouveau rendez-vous aux Réunionnais pour son grand carnaval.

Et les festivités démarrent dès 14h, cet après-midi ! Au programme, des animations proposées par une multitude d'associations jusqu'au bout de la nuit. Pas moins de 15 000 spectateurs sont attendus pour cet évènement qui se déroule donc en plein air.

Les précisions d'Adjaya Hoarau sur Réunion La 1ère :

Grand Boucan, chaude après-midi en perspective

La Fête avec un grand F !

Ce dimanche matin, l'heure était encore aux préparatifs pour les associations participantes. Illustration avec l'association culturelle malgache Belle Rose dont les membres sont venus du Port pour cette grande fête du partage.

Séance maquillage pour les filles de l'association Belle Rose à quelques heures du lancement du Grand Boucan • ©Adjaya Hoarau

Dernière séance de coiffure et de maquillage pour les jeunes danseurs fiers de mettre en lumière leurs origines. Et dernières petites retouches également au niveau des accessoires et de la déco. "Ca fait longtemps qu'on attendait ça, confie Jeannine, l'une des porte-parole de l'association. En plus, c'est un jour très particulier aujourd'hui pour nous puisque c'est le jour de l'indépendance malgache donc c'est doublement festif aujourd'hui avec le grand boucan !".

Les préparatifs du Grand Boucan 2022 • ©Adjaya Hoarau

"Art musée vous !"

Le thème du Grand Boucan, cette année ? "Art musée vous !" Dont acte. Nul doute que le public n'aura pas de mal à s'en faire un credo ! Et pour éviter la galère en voiture, les organisateurs ont prévu des navettes gratuites, toutes les quinze minutes, depuis le rond-point de Grand Fond et celui de L'Hermitage, de 13h à minuit. Cela alors que des embouteillages étaient déjà observé dans le secteur à la mi-journée.

Qui dit Grand Boucan, dit roi dodo... • ©Adjaya Hoarau

Le grand clou du spectacle, reste le défilé et le passage du roi dodo dont on connait le funeste et fumeux destin. Il arrivera sur la plage des Brisants aux alentours de 17h et c'est là qu'il sera brûlé vers 20h, avant le très attendu feu d'artifice, une autre tradition de cet évènement.