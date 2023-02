Accident mortel sur le viaduc de Saint-Paul : le chauffeur et son patron condamnés à deux ans de prison dont un ferme

Partager :

Le 3 février dernier se déroulait le procès d'un chauffeur de camion et de son patron, à qui on reprochait ce drame de la route mortel survenu en novembre 2017 sur le viaduc de Saint-Paul. Une jeune étudiante avait perdu la vie dans un carambolage, impliquant un camion de 38 tonnes n'ayant pu freiner. Le chauffeur et son patron ont tous les deux été condamnés ce 21 février 2023 à deux ans de prison, dont un an ferme.

JCTS / NT / GM •

Le verdict est tombé ce mardi 21 février 2023 : le tribunal correctionnel a reconnu coupable d'homicide et blessures involontaires et condamné le chauffeur de poids-lourd à deux ans de prison dont un an de sursis probatoire sous bracelet. Son patron de l'époque a lui aussi été condamné à la même peine, en plus d'une amende de 1000 euros. Le 3 février dernier, le parquet avait requis de la prison ferme à l'encontre des deux hommes : trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser avant 12 mois pour le chauffeur du poids-lourd, et deux ans de prison dont un an avec sursis et interdiction d'exercer pendant 5 ans toute activité de transport routier pour le patron. Un camion au freinage défaillant Lors de leur comparution il y a quelques semaines, ni le chauffeur, ni le patron, n'avaient voulu reconnaître leur responsabilité. Le chauffeur avait fait valoir que son véhicule était en mauvais état, et son freinage défaillant. Le camion de 38 tonnes, s'était en effet retrouvé dans l'incapacité de freiner. Il n'aurait jamais dû obtenir le contrôle technique selon les experts intervenus dans le dossier. Un dramatique accident survenu en novembre 2017 Cet accident survenu dans la matinée du 6 novembre 2017 avait coûté la vie à Amandine, une jeune étudiante de 20 ans. Un camion à remorque chargé à bloc roulait ce jour-là sur la voie lente en direction de Saint-Paul, sur la route des Tamarins à hauteur du viaduc du Bernica. Devant l'embouteillage qui s'était formé, il s'était trouvé incapable de freiner, et avait percuté un premier véhicule entraînant un carambolage. Dans une Twingo prise en tenaille, l'étudiante de 20 ans au volant était décédée sur le coup et la passagère avait été grièvement blessée.

Partager :