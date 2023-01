Au CHOR, des "tête à tête poétiques" ont amené de la joie dans les chambres des patients

Pendant les fêtes, les patients hospitalisés au CHOR (Centre hospitalier ouest Réunion) ont reçu la visite de poètes et de musiciens dans leur chambre. Un moment d'évasion qui change la donne. Une restitution publique était donnée ce vendredi 13 janvier 2023 au sein de l'hôpital.

JCTS avec Céline Latchimy •

Voilà qui a réchauffé le coeur de nombreux patients pendant les fêtes, ces dernières semaines : ils ont pu recevoir un duo d'artistes - un comédien accompagné d'un musicien - pour une prestation musicale et poétique.

Au CHOR, cela fait désormais trois ans que l'établissement tient à décliner toute une politique culturelle, comprenant concerts et représentations dans le jardin, ateliers avec des artistes...

Mais cette fois-ci, le 31 décembre 2022 et les 1er, 4 et 5 janvier 2023, l'art est entré directement dans les chambres avec ces "tête à tête poétiques". À chaque fois, les patients ont profité de poésies et de fonnker, en français ou en créole mais toujours locaux. "Ce sont des textes qui parlent d'ici, de la mer, de la montagne, des fleurs, qui leur rappellent ce qu'ils voyaient par leur fenêtre avant d'être ici. On leur parle de chez eux", explique Gersende Aymé, membre du bureau de l'association Saute-frontières artistik.

Les bénévoles étaient réunis ce vendredi 13 janvier 2023 pour une restitution publique dans le hall du CHOR, entouré de photos interactives • ©Céline Latchimy

Elle poursuit : "Les mots ont leur sonorité et appellent les souvenirs, appellent l'enfance, des choses très intimes. On est là pour aller vers les sens, pour aider les gens à ne pas être qu'un malade, mais être un humain qui a ses émotions via la poésie".

S'évader, se ressourcer, reprendre des forces

Avec eux, les artistes avaient une "boîte sensorielle". On réveille les cinq sens, et les souvenirs s'enclenchent, soutient l'association Saute-frontières artistik qui voulait ainsi "arriver avec une boule de gaieté" dans les chambres de ces patients hospitalisés en service gériatrie ou de cancérologie.

"L'idée c'est d'être dans l'intimité de ces patients qui sont dans des situations d'attente avec parfois des annonces compliquées, de la douleur. On amène dans leur chambre un moment artistique avec de la musique, de la poésie, qu'ils puissent s'évader et se ressourcer, reprendre des forces face à la maladie", explique le Dr Chloé Martineau, présidente de l'association Saute-frontières artistik dont les bénévoles ont donné de leur temps lors de ces rencontres patients-artistes.

Une restitution et des photos interactives

Ces bénévoles étaient réunis ce vendredi 13 janvier 2023 pour une restitution publique dans le hall du CHOR, entouré de photos interactives : sous chacune d'elles, un QR code menant à des extraits vidéo de ces rencontres dans les chambres des patients.

Pour Christine Caton, pianiste membre de Saute-frontières artistik, une telle action est "utile, les gens ont besoin de ça". "Et quand on fait du bien aux autres, automatiquement on se sent bien", sourit-elle.