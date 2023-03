Bouchon y décal : un tour de l'île en auto-stop pour encourager le covoiturage

En organisant une course autour de l'île en auto-stop, des élèves de BTS du lycée agricole de Sans Souci, à Saint-Paul, espèrent sensibiliser les conducteurs réunionnais au covoiturage. C'est le but de leur projet pédagogique baptisé avec humour "Bouchon y décal".

Le pouce en l'air, un grand sourire et, de préférence, une pancarte avec un message "qui attire l'attention". L'auto-stop, c'est toute une technique !

Une technique que 20 étudiants du lycée agricole Émile Boyer de la Giroday auront l'occasion de perfectionner dans le cadre de leur participation à une course originale tout autour de l'île.

Le covoiturage, une solution à la portée de tous

Le projet a été baptisé avec humour "Bouchon y décal", et qui dit "décaler les bouchons", dit lutter contre la problématique des embouteillages et du tout-voiture à La Réunion.

"On prend la route tous les jours et on est tout le temps face à ce problème, confie Thibaut Payet, l'un des quatre étudiants à l'origine du projet. Alors notre but premier, c'est qu'en voyant les équipes faire le tour de l'île en stop, les automobilistes se disent qu'ils peuvent aussi faire du covoiturage. C'est une solution encore plus simple et à la portée de tout le monde".

Baskets et t-shirts vert fluo

Plus de covoiturage, c'est moins de voitures sur les routes. Un message que les 10 binômes entendent bien porter. "Le public est déjà un peu sensibilisé au covoiturage, souligne Cyril Evai, un autre élève de BTS GPN. C'est plusieurs petits projets comme ça qui vont compléter le puzzle et qui feront avancer les choses, on l'espère !"

Baskets aux pieds, les 20 participants, tous vêtus d'un t-shirt vert fluo, ont pris le départ pour cette course depuis le lycée de Sans Souci, ce jeudi matin. La commune de L''Etang Salé est la première étape de cette course pour les différentes équipes participantes.

A l'issue de ce tour de l'île, les élèves de BTS présenteront au public le bilan de leur opération lors d'une journée portes ouvertes dans leur lycée, ce samedi 4 mars, de 8h à 12h30.