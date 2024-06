Gare routière de Saint-Paul : un autiste blessé lors d'un contrôle de gendarmerie

Un Saint-Paulois, de 22 ans, a été blessé suite à un contrôle de gendarmerie. L'incident s'est déroulé à la gare routière de Saint-Paul. Jeudi après-midi, Roman, atteint de troubles autistiques, attendait son bus assis sur un banc. Il n'a pas compris l'intervention des forces de l'ordre et a tenté de fuir. Les gendarmes l'ont plaqué au sol et menotté. Un traumatisme pour le jeune homme !

Un banal contrôle de gendarmerie à la gare routière de Saint-Paul, jeudi en début d'après-midi, a dérapé.

Roman, Saint-Paulois âgé de 22 ans, atteint du trouble du spectre de l'autisme, attendait tranquillement son bus assis sur un banc quand un militaire et son chien se sont approchés. Le molosse reniflant la sacoche du jeune homme, le maître-chien aurait tenté de s'en saisir, sans lui adresser la parole.

Est-ce l'interprétation d'un geste ?

Ce bref instant provoque une crise de panique chez Roman. II se lève et prend la fuite. Les cinq gendarmes l'interceptent, le plaquent au sol et le menottent. A priori, jusqu'à ce moment personne ne lui a adressé la parole. Au sol, le jeune homme, qui ne comprend pas répète : "Qu'est-ce que vous me faites, qu'est-ce qui arrive", explique sa mère.

Un manque de psychologie et de formation ?

Les parents de Roman ont décidé de partager la mésaventure de leur fils pour alerter l'opinion publique sur les difficultés auxquelles sont confrontés les autistes dans leur vie comme l'explique sa mère : "Je suis triste, en colère, mais aussi désolée. Cet incident met en exergue la méconnaissance des forces de l'ordre face à une personne handicapée. Je respecte leur travail, mais il y a un déficit de formation. Mon enfant est hyposensible. Il ne réagit pas ou très peu aux stimulus extérieurs. Pour qu'il soit pris de panique, il y a eu un incident déclencheur. Il s'est senti menacé."

Roman, malgré son trouble autistique, est intégré. Il travaille à l'entretien des espaces verts d'Ehpad de Saint-Leu. Il prend le bus tous les jours pour se rendre et revenir de son travail.