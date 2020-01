Des gendarmes à cheval pour surveiller les plages de l'Ouest

Durant les vacances scolaires, des gendarmes patrouillent à cheval sur les plages de l'Ouest. Un moyen de surveillance différent qui permet aussi de créer du lien social. Reportage.

Des dizaines d'enfants ont les yeux levés vers les chevaux. Un regard admiratif envers l'animal et son cavalier : un gendarme. Depuis hier, deux gendarmes réservistes sillonnent les plages de l'Ouest sur leurs chevaux."Tous les ans, la gendarmerie de La Réunion met en place un poste provisoire pour surveiller la zone littorale de Boucan Canot à Trou d'eau. Nous avons ainsi des gendarmes à pieds, à vélo, en voiture et maintenant à cheval", explique le capitaine Etienne Eymery de la brigade de gendarmerie de Saint-Paul.Grâce à son cheval, le gendarme peut prendre de la hauteur. Bien installé sur sa monture, Renaud Depoix est gendarme réserviste. "Le cheval nous permet de voir plus loin, explique-t-il. C'est aussi un vecteur de communication. Les gens viennent plus facilement vers nous pour échanger. Nous sommes plus attrayants et souvent les gens viennent caresser le cheval puis discuter".Pour les gendarmes, le cheval permet de voir et d'être vu. Il leur donne ainsi une image plus accessible et facilite le contact avec les gens. Les deux gendarmes réservistes ont un bon niveau d'équitation, le galop 5. Ils ont ensuite été formés par la garde républicaine.De Boucan Canot à Trou d'eau, ces patrouilles équestres vont surveiller les plages, mais aussi les parkings du bord du littoral durant ces vacances scolaires. A cheval, les gendarmes peuvent parcourir davantage de kilomètres qu'à pieds. Ils vont assurer deux à trois patrouilles par semaine, jusqu'au 26 janvier, à cette période où la fréquentation du littoral est maximale.A l'avenir, ces patrouilles pourraient être pérennisées durant toutes les vacances scolaires et même d'autres périodes de l'année.