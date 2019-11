Ils militent pour la reprise de la production de riz réunionnais

L’association Riz Réunion veut faire renaître une production rizicole locale. Base de l’alimentation réunionnaise, la céréale n’est pourtant plus cultivée dans l’île. Pour y remédier, la culture de riz pluvial est testée dans un jardin de Saint-Paul.

Trouver la bonne variété

Une première expérimentation

Il fait partie de la gastronomie réunionnaise. Dans l’île, on consomme près de 50 000 tonnes de riz par an et pourtant il n’est pas cultivé sur place, ou plutôt il ne l’est plus. Par le passé, des agriculteurs ont un temps produit du riz local, mais l’aventure a dû s’arrêter.Des membres de l’association Riz Réunion, comme Nicolas Florence, ont décidé d’y remédier et souhaitent faire renaître la culture du riz à La Réunion.Plutôt que du riz de rizière, ce passionné a choisi de faire pousser du riz pluvial dans son grand jardin de Saint-Paul, au milieu des fruits et légumes. A la différence de l’autre variété qui pousse dans l’eau, ce riz pousse à sec, dans les champs.Son idée : mettre en place une production locale de cet aliment de base dans l’alimentation réunionnaise.Reportage de Christophe Bodin et Willy Thévenin.D’abord, Nicolas Florence s’intéresse aux qualités techniques de la plante pour identifier les variétés les plus adaptées ou encore l’engrais le plus efficace. Ensuite, il espère pouvoir passer à une culture plus importante.La première floraison arrivera d’ici deux mois, et il faudra encore quelques semaines de plus avant de récolter ce riz 100% réunionnais. Ce riz, baptisé " Espadon ", possède des caractéristiques proches du Basmati.D'autres expérimentations seront menées sur différentes surfaces et à différentes altitudes.