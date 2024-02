Journée de la santé mentale positive : un Réunionnais sur dix présente des symptômes de dépression

La journée de la santé mentale positive a lieu ce samedi 24 février 2024, au Centre de Ressources Mentales de Saint-Paul. Burn-out, stress et dépression sont les principaux thèmes abordés. Cet après-midi, divers ateliers autour du bien-être sont accessibles au grand public.

Alors qu’un Réunionnais sur dix présente des symptômes de dépression, la première journée de la santé mentale positive est organisée ce samedi 24 février 2024. Des ateliers sont mis en place autour du bien-être afin de changer les regards sur la santé mentale, cet après-midi, au Centre de Ressources Mentales de Saint-Paul.

Plus de souffrances psychiques chez les jeunes

La santé mentale des jeunes reste préoccupante, d’après une étude publiée par Santé publique France en octobre 2023. En effet, la santé mentale des jeunes âgés de 11 à 24 ans se dégrade. A La Réunion, “la situation est inquiétante”, alerte le docteur Bernard Hamon.

Une étude a montré que le risque de dépression lié au suicide a été multiplié par deux en l’espace de quelques années seulement. 67 % des adolescents se disent en situation de bien-être. Docteur Bernard Hamon

Des jeunes de plus en plus dépressifs

D’après l’étude menée au niveau national, les recours aux soins d’urgence pour troubles de l’humeur, idées et gestes suicidaires ont fortement augmenté en 2021, puis en 2022. Depuis, le niveau est resté élevé.

Concernant les jeunes de 18 à 24 ans, la hausse s’est poursuivie de façon marquée en 2023. Dans cette même tranche d’âge, ils étaient 20,8% à être concernés par la dépression en 2021, contre 11,7% en 2017.

Parmi les jeunes de 17 ans, 9,5 % étaient concernés par des symptômes anxio-dépressifs sévères en 2022, contre seulement 4,5 % en 2017. 18 % ont eu des pensées suicidaires dans l’année, contre 11 % en 2017.

La dépression au travail, “un fléau”

Fatigue, stress, anxiété, burn-out ou encore pensées suicidaires, la dépression au travail reste “un fléau” à La Réunion, souligne le docteur Bernard Hamon.

La santé mentale au travail, avec le burn-out et les risques psycho-sociaux, ça touche beaucoup d’entreprises. D’ailleurs, la crise Covid a été le révélateur, ça n’a pas été la cause, mais avec le temps, ça prend de l’importance. Docteur Bernard Hamon

Prévention, écoute et secourisme

Les dispositifs actuels mis en place pour aider les personnes ayant des troubles dépressifs sont “insuffisants”, déplore le docteur Bernard Hamon.

Certes, ce n’est pas suffisant, mais ça se met en place progressivement. Il y a un système de prévention et d’écoute. Il y a aussi du secourisme mental à mettre en parallèle avec le secourisme physique qui est en train de se mettre en place. Docteur Bernard Hamon

Conférences et ateliers bien-être à Saint-Paul ce samedi

Pour échanger autour de la santé mentale, une journée dédiée à cette cause se tient au Centre de Ressources Mentales de Saint-Paul, ce samedi.

Au programme, des conférences autour du thème “l’épanouissement personnel et le vivre ensemble dans une société de plus en plus anxiogène”, des animations et des ateliers bien-être, avec du yoga, de la danse indienne, du sport et des arts martiaux.

La santé mentale, c’est le bien-être, ce n’est pas seulement l’absence de troubles psychologiques et mentaux. Docteur Bernard Hamon

Des professionnels et des associations mobilisés

Tout au long de la journée, des professionnels et des associations tenteront d’apporter des solutions.

On a un ensemble de médecins et d’associations qui viendront parler de la santé mentale. On a même un médecin indien qui parlera des bienfaits de la médecine ayurvédique. On aura des artistes qui expliqueront comment l’art peut aider à surmonter les problèmes. On aura des sportifs aussi, car le sport peut nous aider à aller mieux. Gérard Arzalli, responsable de cette journée de la santé mentale positive

Un atelier original sera mis en place. “Pour la première fois, on propose un service de premiers secours en santé mentale dans une entreprise, avec un référent qui est chargé de veiller au bien-être, mais aussi au mieux être des employés”, précise Gérard Arzalli, membre du Rotary Club de Saint-Denis et responsable de cette journée de la santé mentale positive.

La lutte contre la dépression continue

Le constat est alarmant. “Un Réunionnais sur dix a des symptômes de dépression”, selon une dernière étude menée à La Réunion.

Pour lutter contre la dépression, Santé publique France préconise de déstigmatiser le fait de parler de sa santé mentale à son entourage ou à des professionnels de santé. Elle conseille également d’informer sur les pratiques des différents professionnels de santé mentale et favoriser le recours à ces professionnels.

Les autres conseils à prendre en compte sont la sensibilisation sur les activités et les comportements bénéfiques à la santé mentale, comme c’est le cas à Saint-Paul ce samedi.

Il convient également de communiquer sur l’importance de la santé mentale pour la santé globale, en particulier en direction des jeunes, des inactifs et des personnes présentant un trouble anxieux ou dépressif.