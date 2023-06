Journée mondiale des donneurs de sang : l'EFS de La Réunion refait ses stocks avant les départs en vacances

Rendez-vous à Saint-Paul ce mercredi pour la journée mondiale des donneurs de sang. Avec les vacances qui avancent à grands pas, les équipes de l'Etablissement français du sang de La Réunion multiplient les opérations de collecte de sang afin d'avoir assez de stocks. Les poches de groupe O, notamment, sont encore faibles.

HA / DP •

Cela fait plus de dix ans qu'Antoine Robert, un habitant de Plateau Caillou, fait régulièrement don de son sang. Ce mercredi matin, il se trouvait au centre culturel Cimendef où une opération de collecte était justement organisée par les équipes de l'Etablissement français du sang (EFS).

"On m'a appelé pour me dire qu'il y avait une opération et je suis venu. C'est important de le faire. Moi, je donne mon sang tous les deux mois environ pour sauver des vies", explique le Saint-Paulois. Et aujourd'hui, les Réunionnais au grand coeur comme Antoine sont à l'honneur puisque c'est la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS).

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

C'est la journée mondiale du don du sang

Après Saint-Denis et Saint-Paul, rendez-vous à Saint-Joseph

"C'est l'occasion de célébrer tous les donneurs et les bénévoles et partenaires qui se mobilisent chaque jour pour faire en sorte que les malades puissent avoir le produit sanguin dont ils ont besoin, explique le Dr Idriss Delouane, directeur de l'EFS. C'est un moment de fête. On essaie de sortir de la collecte de tous les jours et de créer un climat totalement différent".

Lors du récent week-end des 10 et 11 juin, les bénévoles de l'EFS avaient posé leur matériel à la Nordev, à Saint-Denis, et ce mercredi 14 juin, c'est donc à Saint-Paul que l'opération se tient jusqu'à 16 heures. Le prochain rendez-vous est déjà donné le samedi 24 juin au gymnase Henri Ganosfky, à Saint-Joseph, de 9 heures à 16 heures.

Journée mondiale des donneurs de sang • ©Delphine Poudroux

Nouvel appel général aux donneurs

Pour l'EFS, ces collectes permettent de remonter les réserves de sang et d'anticiper les semaines à venir avec notamment les vacances qui approchent. L'Etablissement lance ainsi un appel général aux donneurs et particulièrement à ceux du groupe O. "Aujourd'hui, nos stocks commencent à remonter mais on reste encore un peu faible et tendu sur ce groupe en particulier".

En donnant son sang, ce sont trois vies qui peuvent être sauvées, comme le rappelle un slogan connu. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. "A travers ce don de sang, on va pouvoir séparer les globules rouges, qu'on ne peut garder que 42 jours, les plaquettes, sept jours, et enfin du plasma. Donc trois produits, trois vies", explique le Dr Delouane.

.