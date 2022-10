Le monde de la littérature a rendez-vous à Saint-Paul pour le Salon du livre péi

Le Salon du Livre péi s’installe à Saint-Paul les 27, 28 et 29 octobre. L’événement fait la part belle aux éditeurs et auteurs péi pour valoriser la diversité et la qualité de la production littéraire locale, en pleine Semaine Créole.

LH •

Le Salon du Livre péi se tient à Saint-Paul, dans les halles du marché couvert. Durant 3 jours, le public est invité à venir découvrir les acteurs de la littérature péi. Pendant la Semaine Créole et avant les fêtes de fin d’années, le Salon est aussi l’occasion de découvertes à faire partager. Une cinquantaine d’éditeurs et une centaines d’auteurs Une cinquantaine de maisons d’édition, distributeurs et associations seront présents sur les 26 stands du salon. Comme l’an dernier, l’ouverture est faite aux associations éditrices et à tous les auteurs, y compris les autoédités. Plus de 100 auteurs seront ainsi représentés. Huit classes de différentes écoles primaires de Saint-Paul, soit près de 180 élèves, vont aussi participer à des ateliers. Le Prix Vanille pour récompenser les auteurs, dessinateurs et illustrateurs Le Prix Vanille 2022 récompensera trois ouvrages de La Réunion ou de l’Océan Indien. Illustration, dessin et œuvres de fiction sont les trois catégories récompensées. 13 maisons d’édition et 24 ouvrages d’auteurs de La Réunion, de Madagascar, de Maurice et de Mayotte ont participé au Prix Vanille 2022. Chaque Lauréat reçoit une dotation lors de la remise de prix, prévue ce jeudi 27 octobre à 12h.

partager l'article