Le temple Mariamen de l'Eperon, un des plus anciens de La Réunion, se découvre lors d'une exposition

L'année prochaine, le temple tamoul de l'Eperon fêtera ses 130 ans d'existence. Héritage du culte de la déesse hindoue Mariamen emmené à La Réunion par les engagés indiens, ce lieu a persisté au fil des décennies. Son histoire se découvre ce week-end du 6 et 7 juillet 2024, le temps d'une exposition.

C'est un des plus anciens temples tamouls de La Réunion : le temple Mariamen de l'Eperon, érigé il y a plus d'un siècle, fait partie du patrimoine cultuel de la ville de Saint-Paul. Pour faire connaître son histoire au plus grand nombre, une exposition, "1895-2025, à la veille des 130 ans du temple", a été présentée ce samedi 6 juillet 2024.

Fondé par des engagés indiens à leur arrivée à La Réunion, l'édifice religieux permettait aux premiers fidèles de prier la déesse Mariamen. C'est près de leur camp, à proximité de l'ancienne usine sucrière de Grand Fond, que ces engagés venus du sud de l'Inde décident de continuer à l'honorer dans ce qui sera d'abord une petite pagode de paille.

Du temple en paille au style dravidien

C'est ensuite en 1895, lorsque ces engagés sont déplacés vers l'usine sucrière de l'Eperon, qu'ils déménagent les statues de leurs divinités vers ce qui deviendra le temple Mariamen de l'Eperon. En paille et en bardeaux initialement, le lieu de culte changera d'apparence au fil des décennies et des matériaux disponibles. Jusqu'à adopter, en 2007, le style dravidien qu'on lui connaît maintenant, typique des temples du sud de l'Inde.

Exposition les 6 et 7 juillet

Pour en savoir plus sur l'histoire de ce lieu du patrimoine et son développement au cours du temps, l'exposition "1895-2025, à la veille des 130 ans du temple" est à découvrir ce week-end du 6 et du 7 juillet 2024, au temple de l'Eperon lui-même, impasse Curcuma à Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.