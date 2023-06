Les caméras de vidéo protection se multiplient à Saint-Paul, elles ont permis des interpellations le week-end dernier

Une trentaine de caméras de vidéo protection sont installées à Saint-Paul. Elles seront bientôt une cinquantaine. Le week-end dernier, elles ont permis l’interpellation d’auteurs de violences près des boîtes de nuit de Saint-Gilles.

"Il faut des caméras, c’est très bien, ça peut aider à lutter contre la délinquance, les dégradations gratuites, ou même les délits de fuite sur les accidents", réagit Laurent, un Saint-Paulois, sur l'esplanade des Roches Noires.

D’une trentaine à une cinquantaine de caméras

Une trentaine de caméras de vidéo protection sont installées dans des lieux stratégiques de Saint-Paul depuis l’an dernier. Elles seront très bientôt une cinquantaine.

"Je trouve ça pas mal car le soir ça craint un peu, donc c’est plus sécurisant par rapport à nos enfants", commente Lydia, une Saint-Pauloise. "C’était nécessaire d’installer ces caméras pour pallier à tous ces problèmes de soirées et de nuits", se satisfait aussi Christian Bonardel du restaurant le KazBar à Saint-Gilles.

Deux individus interpellés suite à un vol en réunion avec violences

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, ces caméras de vidéo protection ont permis l'interpellation d'individus auteurs de violences physiques dans le secteur des boîtes de nuit à Saint-Gilles-les-Bains.

Vers 22h30, les opérateurs vidéo surveillants les images des caméras ont vu un vol en réunion avec violences perpétré sur une personne en situation de handicap. En quelques minutes, la brigade de nuit a été alertée, puis les gendarmes et les agresseurs ont été interpellés.

Des caméras de videoprotection installées dans des lieux stratégiques à Saint-Paul. • ©Delphine Poudroux

Des images centralisées au CSU

"L’opération a été très bien menée en terme de synergie, les opérateurs vidéos ont détecté les deux individus, l’opérateur radio a donné les bonnes indications aux équipes qui sont arrivées très rapidement sur les lieux, et l’interpellation a été rapide", commente Thomas Adame, le directeur de la police municipale de Saint-Paul.

La ville de Saint-Paul a déjà investi un million d’euros pour la trentaine de caméras déjà installées. Les images sont centralisées au CSU, le Centre de Supervision Urbain, près de la mairie de Saint-Paul.

Des caméras de videoprotection installées dans des lieux stratégiques à Saint-Paul. • ©Delphine Poudroux

Plus d’interpellations de la police municipale

Depuis l’installation de ces caméras et du CSU, il y a eu une forte augmentation du nombre d’interpellations réalisées par la police municipale, assure son directeur.

"De nombreux faits de délinquances sont devenus visibles. Ces caméras sont désormais un outil indispensable, ajoute-t-il. Elles nous permettent d’être alerté et d’intervenir de suite. Dans le passé, on arrivait toujours après les faits et les individus étaient déjà dans la nature".

La mairie a prévu la mise en service de 51 caméras au total déployées sur toute la commune, et surtout dans les lieux les plus fréquentés.