Marche sur le feu à Saint-Paul : les fidèles du temple Siva Soupramanien se préparent

Ce mardi 1er août, entre 100 et 200 fidèles sont attendus à Saint-Paul pour la procession organisée en l'honneur de la déesse Mariamen entre le quartier de la Grande Fontaine et le temple Siva Soupramanien. Une marche sur le feu, la plus grande à La Réunion, est prévue en fin d'après-midi.

Dans la cour du temple Siva Soupramanien, à Saint-Paul, Marius veillent avec dévotion sur les braises du carré de feu pour Mariamen, la déesse dont les fidèles s'apprêtent à rendre hommage ce mardi 1er août. "Ma tâche à moi c'est de préparer les braises et de déplacer le bois, quand c'est en charbon, pour que l'ardeur puisse se diffuser un peu, mi batte un peu le feu pour que ça ne s'enfonce pas", explique-t-il. La foi à l'épreuve du feu Les quelques 100 à 200 fidèles attendus pour la procession de ce mardi comptent énormément sur le travail du gardien du feu. Car en fin d'après-midi, plusieurs d'entre eux vont mettre leur foi à l'épreuve lors de la marche sur le feu en l'honneur de celle qui est aussi appelée Mariamman dans la religion hindoue. C'est le cas de Dayalan, un jeune Saint-Paulois, qui participait aux préparatifs pour sa première marche. Il est venu très tôt au temple ce mardi matin pour les dernières cérémonies en l'honneur de la déesse de la santé et de la pluie. Marche dan feu Saint-Paul • ©Adjaya Hoarau "Comme le café, on n'aime pas au début" "C'est pas quelque chose d'évident, reconnait-il. Là, quand je regarde derrière moi, il y a quand même une montagne de bois qui est en train de brûler ! L'idée c'est d'apprendre justement à se concentrer et puis c'est un moyen aussi de se dépasser et de se recentrer aussi. Bref, de se mettre à l'épreuve" Sa pratique du culte hindou s'est forgée progressivement. L'envie de marcher ? "C'est arrivé avec l'âge, explique-t-il. Comme le café, on n'aime pas au début, mais après, on commence à l'apprécier !" Ceux qui vont marcher pieds nus sur les braises ardentes ont dû d'abord respecter un carême de 18 jours empreint de dévotion spirituelle et de sacrifices. Mariamen, une divinité centrale dans la pratique hindouiste Kevin, lui, en est à sa 9ème marche sur le feu. Pour que tout se passe bien, il n'y pas de secret, confie celui-ci. "Il faut avoir la foi en Krishna, Marliémen et Bhakti. C'est vrai que c'est du feu, mais avec la foi du bon dieu, on traverse". Mariamen est une divinité centrale dans la vie religieuse hindoue. Les fidèles lui demandent notamment santé et guérison pour leur famille. Pour certains, la marche sur le feu permet de se purifier, d'expier ses fautes ou encore une façon de remercier la déesse d'avoir réalisé un voeu. La procession doit partir du quartier de Grande Fontaine, cet après-midi, et se rendre jusqu'au temple de la rue Saint-Louis, dans le centre-ville. De Mariamen à Ramayana Cette fête en l'honneur de Mariamen, c'est notamment l'occasion d'en savoir plus sur l'histoire des divinités hindoues. Ces festivités célébrées à La Réunion permettent de perpétuer une tradition issue du Ramayana. Mais connaissez-vous d'ailleurs l'histoire de Rama, le prince le prince héritier du royaume d'Ayodhya et 7ème avatar du Dieu Vishnou ? C'est à découvrir sur la page Facebook de Réunion La 1ère :

