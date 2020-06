Placés en garde à vue, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et sa fille, ressortent libres

Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, et sa fille Sandra Sinimalé, sont ressortis libres de la caserne Vérines, à Saint-Denis, vers 22h, mardi 2 juin. Ils avaient été placés en garde à vue dans le cadre d’une affaire présumée de prise illégale d’intérêt.

Gaël Le Dantec / LP •