Qui est Mélanie Odules, la Saint-Pauloise élue Miss Réunion 2023 ?

Samedi 26 août 2023, Mélanie Odules, 20 ans et originaire de Saint-Paul, a reçu la couronne de Miss Réunion 2023. Au lendemain de son élection, la jeune femme revient sur son parcours, mais aussi sur les futurs défis qu'elle aura à relever en tant qu'ambassadrice de son île.

Ce samedi 26 août 2023, Mélanie Odules a enfin concrétisé son objectif : devenir Miss Réunion. La jeune Saint-Pauloise de 20 ans, pour sa deuxième participation au concours de beauté, était revenue plus déterminée que jamais. Et ça a payé : la candidate numéro 12, 1,77m, a séduit par son naturel et son aisance sur scène. Elle succède à Marion Marimoutou, Miss Réunion 2022.

"Je suis la 30ème miss de La Réunion, c'est assez mémorable et j'en suis très contente". Mélanie Odules, Miss Réunion 2023

"Pas un rêve de petite fille"

Pourtant, contrairement à d'autres candidates, être élue Miss Réunion "n'est pas du tout un rêve de petite fille", dit-elle. "Ça va bien au-delà de ça", raconte Mélanie Odules. Ce qui a motivé son entrée dans le monde des concours de beauté, c'est de voir son père, "pas très émotif, sourire jusqu'aux oreilles" en la voyant sur scène.

Une première participation à Miss Réunion en 2021

C'est en 2019 qu'elle se présente à sa première élection, celle de Miss Saint-Paul. Puis en 2021, elle tente une première fois le concours de Miss Réunion. Cette année-là, c'est Dana Virin qui obtiendra les votes du jury et du public. Peu importe, Mélanie Odules n'a pas dit son dernier mot, et se présente une nouvelle fois cette année, en 2023. Ce sera la bonne, grâce au plaisir pris sur scène et à la détermination, souligne-t-elle.

"Cette année, ça a été juste du plaisir d'être sur scène, de faire plaisir au jury et au public réunionnais. (...) Je me suis amusée sur scène, j'ai été présente, et j'ai réussi". Mélanie Odules, Miss Réunion 2023

Mélanie Odules, 20 ans, a été sacrée Miss Réunion 2023 ce samedi 26 août. La voici entourée de ses deux dauphines : à gauche Amélie Gigan, à droite Victoria Asli-Corré. • ©Imaz Press Réunion

"Garder son naturel"

Désormais élue Miss Réunion 2023, elle représentera notre île lors de l'élection de Miss France à Dijon, le 16 décembre prochain. Une étape que Mélanie Odules se prépare à affronter, les conseils de Valérie Bègue et d'Indira Ampiot en poche. L'ancienne (2008) et l'actuelle Miss France lui ont recommandé de "garder son naturel, d'avoir la tête haute et de ne jamais baisser les bras".

Une année d'aventures mais aussi de sacrifices

Elle le sait, l'année de Miss qui débute ne sera pas de tout repos et réserve son plein d'aventures et de nouvelles expériences. Elle nécessitera aussi quelques sacrifices. Son travail de conseillère en vente notamment, a été mis de côté ces derniers mois. "J'ai dû mettre mon travail de côté pour me concentrer sur ces trois mois de préparation", avance-t-elle.

Mélanie Odules, 20 ans et originaire de Saint-Paul, a été élue Miss Réunion 2023. Elle se présentait à la presse ce dimanche 27 août. • ©Imaz Press Réunion

La Saint-Pauloise devra également se passer de sa famille pendant quelques temps. Après l'élection samedi soir, elle a pu passer "une heure" avec eux.

"Ils me manquent beaucoup en ce moment, mais c'est comme ça. Aujourd'hui j'ai le rôle d'ambassadrice de La Réunion, et je vais devoir faire des sacrifices par rapport à ma famille pour être là pour les Réunionnais et me concentrer sur Miss France" Mélanie Odules, Miss Réunion 2023

Le mal-logement, cause qu'elle souhaite défendre

Outre la préparation pour le concours de Miss France, qui lui prendra déjà un temps conséquent dans les mois à venir, Mélanie Odules a d'autres missions qui l'attendent. Une lui tient particulièrement à coeur : "défendre la cause du mal-logement, cruciale à La Réunion et partout dans le monde".

"En s'attaquant à ce problème nous pouvons augmenter l'égalité des chances et nous intéresser à la pauvreté, qui est liée au mal-logement" Mélanie Odules, Miss Réunion 2023

Elle compte intégrer une association, et faire de la prévention et de la sensibilisation à cette problématique qui, dit-elle, n'est "pas connue de tout le monde".

Mélanie Odules, 20 ans et originaire de Saint-Paul, a été élue Miss Réunion 2023. Elle se présentait à la presse ce dimanche 27 août. • ©Réunion La 1ère

Hôtesse de l'air ou infirmière en psychiatrie

Pour la suite, devenir hôtesse de l'air n'est qu'une des ambitions professionnelles parmi d'autres de la nouvelle Miss Réunion 2023. "Dans un coin de ma tête, je rêve toujours de recommencer mes études en médecine, pour devenir infirmière en psychiatrie", explique-t-elle.

"Il faut se présenter, il faut rêver"

Couronne sur la tête et écharpe enfilée, dans son élégante robe rouge ce dimanche matin, la souriante Mélanie Odules n'a qu'un conseil pour toutes les jeunes filles qui rêveraient à leur tour d'incarner la beauté et la force de la femme réunionnaise.

"Il faut se présenter, il faut rêver. C'est ce que j'ai fait, et j'y ai cru jusqu'à la fin alors que je ne m'y attendais pas" Mélanie Odules, Miss Réunion 2023

Pour rappel, samedi soir, la candidate numéro 7, Victoria Asli-Corré, a été élue 1ère dauphine de Miss Réunion 2023, et la candidate numéro 3, Amélie Gigan, a reçu l'écharpe de 2ème dauphine.