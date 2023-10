A Saint-Gilles, la traditionnelle messe des pêcheurs réunit les professionnels de la mer

Partager :

Ce dimanche, en plus de la messe du Rosaire et de celle des sportifs, dans le Sud de l'île, rendez-vous était également donné à Saint-Gilles pour la non moins traditionnelle messe des pêcheurs, à Saint-Gilles. L'occasion de rendre hommage aux pêcheurs et à leurs pairs disparus en mer.

HA / Alexandra Lassiaille •

Mgr Pascal Chane-Teng, le nouvel évêque de La Réunion, a célébré pour la première fois la traditionnelle messe des pêcheurs, à l'Eglise de Notre Dame de La Paix à Saint-Gilles. "C'est important de commémorer ceux qui ont disparu en mer, explique le successeur de Mgr Gilbert Aubry. Nous restons en lien entre notre famille du ciel et notre famille de la terre". Regardez le reportage de Réunion La 1ère : A Saint-Gilles, la traditionnelle messe des pêcheurs a été célébrée pour la première fois par Mgr Pascal Chane-Teng Faire bénir matériels et bateaux Au cours de cette messe qui a notamment réuni plusieurs personnalités de l'île, dont la présidente de Région Huguette Bello, il s'agissait effectivement de rendre hommage aux professionnels emportés par la mer, mais aussi aux pêcheurs et à ceux qui risquent leur vie. Pour ces derniers, c'est aussi le moment de demander la protection de la Sainte Vierge et ils sont venus des quatre coins de l'île pour faire bénir aussi leurs équipements, mais aussi leurs embarcations. "Que le Seigneur vous bénisse dans vos activités", leur a lancé Mgr Chane Teng, un bouquet de rameaux en main, depuis le port de la cité balnéaire. "C'est un sacerdoce de partir en mer" Familles, amis ou anonymes, tous restent fidèles à la tradition, comme c'est le cas pour Jean-Marc Thévenin, le président de la SNSM de Saint-Gilles. "Chez nous, c'est un sacerdoce de partir en mer pour aller sauver des vies et on est en étroite relation avec les pêcheurs, les plaisanciers, donc pour nous c'est très important". "C'est pas de la superstition, poursuit le sauveteur. Disons que la plupart du temps quand on part en mer, on est serein lorsqu'on a été bénis". En plus de la traditionnelle bénédiction, la messe a été suivie d'une procession et d'un dépôt de gerbes en pleine mer.

