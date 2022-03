Saint-Gilles : 14 tableaux offerts par l'artiste Jean-Michel Pierret à l'église Notre Dame de la Paix

Quatorze tableaux représentant le chemin de croix du Christ ont été dévoilées ce dimanche en l'église de Notre Dame de la Paix, à Saint-Gilles. Les œuvres bénies par l'évêque de La Réunion ont été offertes par l'artiste et paroissien Jean-Michel Pierret.

Les fidèles de l'église Notre Dame de la Paix, à Saint-Gilles ont assisté à une messe un peu particulière, ce dimanche 27 mars. Alors qu'il ne reste plus que trois semaines pour célébrer la Pâques, ils ont assisté à l'inauguration de 14 tableaux représentant le chemin de croix du Christ.

Ces toiles ont été offertes par l'artiste Jean-Michel Pierret, lui-même paroissien à Saint-Gilles. "C'est une œuvre que j'ai longtemps médité et il m'a fallu à peu près huit mois pour faire cette opération", explique-t-il.

Une messe-vernissage historique à Saint-Gilles

Les 14 tableaux retracent les derniers moments du Christ sur terre selon la tradition judéo-chrétienne, de son arrestation après le fameux baiser de Judas à sa mise en tombeau.

"Un chemin de croix et une galerie d'art"

Ils ont été bénis par Monseigneur Gilbert Aubry, lui-même, au cours de la messe dominicale. "Il arrive que l'on bénisse des œuvres d'art, que ce soit des statues ou un tabernacle, et aujourd'hui on a les tableaux d'un peintre renommé. C'est à la fois un chemin de croix et une galerie d'art", relève l'évêque de La Réunion.

Plusieurs personnalités étaient présentes pour cette inauguration un peu particulière. Sur les bancs de l'église, on comptait notamment la présidente de Région Huguette Bello ou encore le maire du Port Olivier Hoarau.