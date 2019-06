Grand Boucan 2019 : "mythes et légendes 2.0" autour du Roi Dodo

© Photo Imazpress Réunion Le grand Boucan 2018 en pleine rue du Général de Gaulle à Saint-Gilles

© Precilla Ethève (Réunion la 1ère) Grand Boucan 2018

Ce soir le Roi Dodo ne sera plus, mais avant place à la fête. Dès 14h, des milliers de fêtards, petits et grands, se retrouveront au centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains pour célébrer la 23ème édition du Grand Boucan.Près de 1 000 carnavaliers accompagneront ainsi les 9 chars du grand défilé qui descendra la rue principale. Comme chaque année, le public pourra ainsi découvrir le fruit de l’imagination des nombreux bénévoles qui s’affairent depuis des jours.38 associations participent à ce traditionnel rendez-vous, organisé par la Compagnie Pôle Sud. Le thème cette année est : " Mythes et légendes 2.0 ". Les dernières touches étaient apportées aux chars hier, samedi 22 juin.Reportage de Jean-Marc Seguin.C’est à 14h15 que le défilé doit s’élancer du haut de la rue du Général de Gaulle pour rejoindre la plage des Brisants. A 17h, le Roi Dodo fera son apparition, accompagné du spectacle New Gravity et ses bulles géantes.C’est à ce moment-là que débutera la Big Fiesta. Différents DJs sont ainsi programmés : Bouba, Seb sur Set, Freeman, Cut, Mickael Grimm et Nico & MickeySax. A 20h30, le bûcher du Roi Dodo sera allumé sur la plage des Brisants. C’est LE moment attendu du Grand Boucan. Un feu d’artifice s’en suivra.L’an dernier plus de 15 000 personnes avait participé au Grand Boucan, davantage encore sont attendues ce dimanche 23 juin. La rue du Général de Gaulle a donc été fermée à la circulation. Une fermeture initialement prévue à 8h ce dimanche, mais face à la levée d bouclier des commerçants du centre-ville, la mairie a fait volte-face.C’est finalement à 12h que la rue sera fermée, comme à l’habitude. Attention cependant, le stationnement est, lui, interdit depuis 7h ce matin, gare aux voitures ventouses.Côté sécurité, un important dispositif de secours et sécurité sera à nouveau déployé. Une vingtaine de ^policiers municipaux, une trentaine de gendarmes, 65 agents de sécurité et 18 agents de la Protection Civile seront ainsi mobilisés sur l’évènement. Des véhicules anti voitures-béliers seront aussi installés à des endroits stratégiques.Défilé, Roi Dodo en feu, feu d’artifice, paëlla et Big Fiesta, la fête devrait être belle ce dimanche à Saint-Gilles-les-Bains. Début du défilé à 14h15 !