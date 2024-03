Saint-Gilles : une pétition lancée pour préserver le Calvaire, un lieu fréquenté par les catholiques

Le Calvaire, lieu fréquenté par les catholiques à Saint-Gilles-les-Bains, est menacé par un projet de construction d'immeubles, car il est situé sur un terrain privé. Une pétition a été lancée par les riverains pour que l'accès au Calvaire soit préservé.

Des habitants qui résident près du Calvaire de Saint-Gilles-les-Bains souhaitent le préserver. Le Calvaire est un lieu emblématique et historique pour les riverains. Il est fréquenté par les catholiques du coin. Le Calvaire, créé au début du 20e siècle est menacé par un projet immobilier d’une vingtaine de logements, hauts de 16 mètres environ.

Le Calvaire, un lieu historique de La Réunion

Un “escalier monumental historique”, lui aussi datant du 20e siècle, a déjà été détruit pour construire une villa. “Quand j’étais à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles NDLR), on m’a dit écoutez, on ne peut plus classer le Calvaire parce qu’il manquait l’escalier monumental”, déplore Philippe Thouley, défenseur du site du Calvaire de Saint-Gilles-les-Bains.

Il reste peu de choses de Saint-Gilles lontan, si c’est pour que ça ressemble à n’importe quel site, on se demande où est l’identité créole ? Où est l’identité des gens d’ici ? Philippe Thouley, défenseur du site du Calvaire de Saint-Gilles-les-Bains

“On va être envahi par du béton”

Teddy Régis vit au pied du Calvaire depuis sa tendre enfance. Le fait de voir le terrain jouxtant la maison familiale transformé en un immeuble de plus, l’exaspère.

On va être envahi par du béton. On n’a pas d’espaces verts. On ne respire plus. Par rapport au projet immobilier, on l’a appris il n’y a pas longtemps. Moi, je dis qu'on n'avance pas. Il n’y a que des bâtiments. Teddy Régis, riverain du site du Calvaire de Saint-Gilles-les-Bains

Une pétition lancée pour préserver le Calvaire

Depuis trois jours, une pétition a été lancée pour préserver le Calvaire.

“En 2012, on avait déjà déposé une grosse pétition avec 1 100 signatures. Emmanuel Séraphin avait fait classer la parcelle en emplacement réservé, justement pour la protéger", rappelle Philippe Thouley.

On a bataillé pendant longtemps pour que cet endroit qui est l’un des vestiges de Saint-Gilles d’antan, reste Saint-Gillois. Philippe Thouley, défenseur du site du Calvaire de Saint-Gilles-les-Bains

"Un terrain privé, pour une opération privée"

Du côté de la municipalité, il n’y a plus de raisons de réserver ce terrain.

Je veux dire aux usagers qu’il s’agit d’un terrain privé, pour une opération privée. On a veillé à ce que l’opérateur qui a déposé son permis, préserve et garde l’accessibilité du calvaire. C’est ce qui a été fait aujourd’hui. Il va y avoir un cheminement piéton pour accéder au Calvaire. Il va y avoir un cheminement dans la rue du Général de Gaulle pour accéder au Calvaire. Irchad Omarjee, élu délégué à l’Aménagement de la Ville, mairie de Saint-Paul

Philippe Thouley, quant à lui, s’insurge.

On ne peut pas prétendre défendre certaines valeurs et en même temps les bafouer en recouvrant les symboles avec du béton. Même si la croix sommitale va être préservée, elle va être entièrement entourée de bâtiments. A partir de ce moment-là, les personnes qui venaient prier ou méditer, ça va décourager les gens. Philippe Thouley, défenseur du site du Calvaire de Saint-Gilles-les-Bains

Dans l’Ouest et notamment à Saint-Gilles, les promoteurs immobiliers sont à l’affût de la moindre parcelle de terrain constructible.