Surf : un dernier au revoir à Raphaël Vidot aux Roches Noires

Ce dimanche 5 février, la communauté du surf réunionnais s'est réunie sur la plage des Roches Noires pour rendre hommage à Raphaël Vidot, surfeur disparu subitement le mois dernier. Un moment important pour ceux qui se considèrent comme une "grande famille".

Le 10 janvier 2023, il y a près d'un mois, disparaissait brutalement le surfeur réunionnais Raphaël Vidot, décédé d'une crise cardiaque en métropole.

Ce dimanche 5 février, un hommage lui a été rendu, sur la plage des Roches noires à Saint-Gilles. Le milieu de surf était présent pour un dernier "aloha" à Raphaël. Plus de 70 personnes se sont mises à l'eau, parfois avec leur planche de surf, mais aussi des fleurs, formant un grand cercle dans l'eau.

"Une grande famille"

Thierry Martineau, président de la Ligue réunionnaise de surf, insistait sur l'importance de ce moment. "Parce que le monde du surf c'est une grande famille, notre deuxième famille, ça fait partie de notre ADN", expliquait-il, remerciant aussi la famille de Raphaël Vidot de leur laisser l'opportunité d'organiser cet hommage.

Tous ont répondu présent, qu'ils soient amis de longue date de Raphaël, ou qu'ils l'aient côtoyé lors de compétitions sportives.

Un garçon "généreux", "positif", "toujours joyeux"

"C'était très émouvant. Je voulais vraiment que ce soit beau, pas de noir mais de la couleur, des fleurs, parce qu'il y a eu trop de moments tristes. C'était important qu'on soit tous présents et qu'on montre qu'on est une famille. Malheureusement, il est arrivé ce qu'il est arrivé, à cet âge-là c'est compliqué, mais il est tout là-haut et il nous regarde, on le regarde aussi", témoignait une des amies d'enfance de Raphaël, Morgane Legrand. "Je le connais depuis le primaire, on a tout fait ensemble, on faisait partie du même groupe d'amis. L'année dernière on avait fait le championnat de France ensemble. C'est quelqu'un d'immense, toujours joyeux et positif, qui donne le smile", se remémore-t-elle.

Une autre de ses amies, Ophélie Ah-Kouen, évoque un "garçon généreux, très gentil". "On se connaît depuis qu'on a 13 ans et on a appris à surfer ensemble sur ce spot des Roches Noires. Cet hommage va être incroyable, tous ses amis sont là, toute la communauté du surf, et il y a plein de bonnes énergies. Il va nous regarder et il va être plus que ravis de voir qu'on est heureux et qu'on partage ce moment pour lui", disait-elle avant l'aloha, non sans émotion.

Une communauté unie "dans les hauts comme dans les bas"

Parmi les membres de la grande famille du surf présents ce dimanche, on retrouvait aussi Alice Lemoigne, championne réunionnaise de longboard. Pour elle aussi, il était "important d'être là aujourd'hui", pour encore une fois montrer la force de la communauté, "qu'on est là les uns pour les autres, dans les hauts comme dans les bas".

Elle, avait côtoyé Raphaël Vidot lors des compétitions notamment. "On partageait la même discipline puisqu'il faisait du longboard aussi. On est passés par beaucoup de choses à La Réunion, des hauts et des bas, mais c'est ce qui fait aussi notre force : quand on est à l'étranger, on a envie de défendre les couleurs de La Réunion parce qu'on a vécu des choses très compliquées, on a envie de rendre notre île fière", poursuivait Alice Lemoigne.

Âgé de 31 ans, Raphaël Vidot avait en août 2021 remporté le titre de champion de surf de La Réunion. En 2021, il était aussi avec la team Réunion pour le championnat de France en Vendée.