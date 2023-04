Un drôle de vélo accueillant une quinzaine de personnes roule sur les routes de La Réunion

Le vélo péï, véhicule insolite qui allie sport et balade, sillonne les routes de l’île. C’est à son bord qu’Antony célèbre son enterrement de vie de garçon ce samedi 15 avril, à Saint-Gilles. Le vélo peut accueillir quinze personnes.

Hermione Razafinarivo / Laurent Figon •

C’est un enterrement de vie de garçon pas comme les autres pour Antony. Ses 7 camarades ont choisi une balade à vélo atypique pour cette journée spéciale, dans les rues de l’Hermitage, ce samedi 15 avril.

Fun et sportif

Antony, 31 ans, n’aurait jamais pensé fêter son enterrement de vie de garçon sur ce vélo, mais il passe un bon moment avant d'épouser sa compagne Audrey : "C’est super, j’aime beaucoup ! Mes potes me connaissent bien ! C’est à faire !", s’exclame le futur marié.

C’est dans une bonne ambiance que cette bande de dalons sillonnent le quartier de l’Hermitage, et pour cela il faut bien pédaler ! C’est Loïc qui a eu l’idée de louer le vélo : "On a découvert ça sur un coup de tête, en cherchant des idées on s’est dit que ça serait super, c’est top parce qu’on fait une activité sportive", affirme Loïc. Corenthin lui trouve que c’est un "bon moyen de décuver, de découvrir le paysage, franchement je kiffe ! déclare-t-il, essoufflé.

Un enterrement de vie de garçon célébré sur le vélo péï • ©Laurent Figon

"Ça fait envie !"

Leur passage interpelle les passants qui trouvent le concept drôle : "Ça fait envie, je suis capable d’aller avec eux", s’amuse Anne Sophie. "C’est beau et ça à l’air sympa", dit une autre passante, "c’est atypique, ça doit être très amusant, c’est une bonne idée pour un enterrement de vie de garçon, ils ont l’air contents d’ailleurs !", ajoute son amie.

Moment de partage

Le départ des circuits se fait à proximité du Jardin d'Eden à Saint-Gilles. Le parcours est défini selon les formules, entre Boucan Canot et la Saline les Bains. "On a quinze places à bord, dont dix pédaliers, ça veut dire qu’il y en a cinq qui se prélassent tranquillement. Moi je suis là pour faire l’animation, le service à bord, on fait un tour le long du lagon, pour donner le sourire aux gens", assure Anthony Toloup, l’un des gérants.

Les déplacements en ville ne sont pas encore possibles, mais les propriétaires du Vélo Péï pensent à proposer des déplacements scolaires à l'avenir.