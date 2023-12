Une journée avec les sauveteurs pour sensibiliser les Réunionnais aux bonnes pratiques et à la sécurité en mer

Ce samedi 16 décembre 2023, le CROSS, la SNSM, des MNS ou encore la gendarmerie sont mobilisés pour rappeler à la population les conseils de sécurité et de prudence en mer et près de la mer. L'an dernier, 16 personnes ont perdu la vie après une chute à l'eau à La Réunion.

JCTS / ACDK •

La Réunion est le premier département français en terme de nombre de décès aux abords immédiats du littoral, selon les chiffres de la préfecture. Rien qu'en 2022, le CROSS a enregistré 16 décès, notamment celui d'un chasseur sous-marin et de six personnes happées par des vagues. Pas plus tard que le week-end dernier, un kayakiste perdait la vie dans le secteur de Trois-Bassins, suite au chavirement de son embarcation.

C'est pourquoi une journée de sensibilisation n'est pas de trop pour sensibiliser les usagers de la mer aux bonnes pratiques de sécurité, alors que la saison des vacances scolaires estivales débute. Les acteurs du sauvetage en mer se sont mobilisés ce samedi 16 décembre 2023 sur le littoral sud et ouest de l'île, avec pour marraine la championne du monde de surf Alice Lemoigne.

Tous les acteurs du sauvetage en mer mobilisés

Le CROSS (centre régional opérationnale de sauvetage et de surveillance) Sud océan Indien, les stations SNSM (Sauveteurs en mer), les pompiers de la garde nautique, les gendarmes maritimes, ou encore les MNS de Saint-Paul ou la water patrol de Saint-Leu sont allés à la rencontre des plaisanciers comme des baigneurs afin de leur adresser différents conseils de vigilance et de prudence.

Matinée "Sécurité en mer" avec le CROSS Sud océan Indien • ©Arnaud Connen de Kerillis

Préparer sa sortie en mer

Aussi, des sorties en mer ont été organisées pour aller directement à la rencontre des usagers de la mer. Histoire de leur rappeler, en particulier, l'importance de la préparation dans toute sortie en mer. Celle-ci exige de consulter la météo marine, de prévenir un proche de la zone où l'on se rend et à quelles horaires, et de se munir de tout le matériel de sécurité nécessaire, surtout d'un moyen de communication au cas où il faudrait prévenir les secours.

Le 196, numéro essentiel pour contacter les secours

Il est bon de rappeler qu'en cas d'urgence et nécessité de secours en mer, le CROSS est joignable par téléphone en composant le 196, numéro gratuit et disponible même hors zone de couverture, ou par VHF sur le canal 16. Ce numéro encore méconnu est le moyen le plus rapide et le plus sûr, de contacter les secours en mer, que ce soit en tant que témoin d'une urgence depuis la terre ou en tant qu'usager de la mer.

"Il y a une méconnaissance, la plupart des gens appellent les pompiers. (...) On mène cette action avec le CROSS pour que ce numéro, le 196, soit bien connu par le public, il faut que ce numéro-là entre bien dans la tête en cas de secours" Jean-Marc Thévenin, président de la SNSM de Saint-Gilles

Les précisions du président de la SNSM de Saint-Gilles sur Réunion La 1ère :

ITV de Jean-Marc Thévenin, président de la SNSM de Saint-Gilles

Les baigneurs aussi concernés

En outre, les décès constatés ces dernières années ne concernent pas que les publics qui naviguaient en mer, mais aussi des baigneurs. Ceux-ci se sont vus rappeler des conseils élémentaires : ne pas se baigner après avoir consommé de l'alcool, respecter les zones de baignade autorisées et privilégier celles qui sont surveillées, éviter de se baigner seul... et toujours garder en tête ses capacités physiques, et qu'il est plus difficile de nager en milieu naturel que dans une piscine.

Ne pas lutter contre le courant, surveiller les enfants...

Dans l'eau, d'autres recommandations doivent être gardées en tête, même si elles paraissent évidentes. Par exemple, si vous vous sentez mal, sortez immédiatement de l'eau. N'allez pas près de la barrière récifale ou des passes, endroits où les courants sont dangereux et plus forts. Surveillez les jeunes enfants et équipez-les de brassards adaptés... Enfin, si jamais vous êtes entraînés par le courant, ne luttez pas mais signalez que vous avez besoin d'aide et économisez-vous en vous allongeant sur le dos.

52 opérations du CROSS en dix ans

Selon la préfecture de La Réunion, les accidents de baignade ou de loisirs nautiques, qui selon la préfecture se "multiplient à mesure que les pratiquants s’éloignent de plus en plus du bord pour évoluer".

Les opérations coordonnées menées ici restent en grande partie liées aux loisirs nautiques : 13 opérations sur des kayaks, 5 sur des kitesurfs, 3 sur des jet-skis, 4 sur des stand-up paddle... Entre 2012 et 2022, le CROSS (centre régional opérationnale de sauvetage et de surveillance) Sud océan Indien est intervenu 52 fois lors d'opérations de sauvetage en mer.

Matinée "Sécurité en mer" avec le CROSS Sud océan Indien • ©Arnaud Connen de Kerillis

Pêcheurs et promeneurs, attention à la houle !

Mais la mer est toute aussi dangereuse pour ceux qui ne s'y aventurent pas : rappelez-vous, l'an dernier, plusieurs pêcheurs à la gaulette ou promeneurs sont tombés depuis les falaises rocheuses de l'île. Le CROSS a constaté que, dans une grande majorité des cas, les comportements imprudents ajoutés à de mauvaises conditions météorologiques sont à l'origine des drames. Autrement dit, se risquer à pêcher ou prendre des photos en bord de falaise lors d'épisodes de forte houle est une attitude à proscrire...