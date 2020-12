Saint-Paul : 25 nouveaux bungalows pour le camping de l’Ermitage

Le camping de l’Ermitage se refait une beauté et propose désormais 25 nouveaux bungalows pour profiter des vacances à la plage.

IP •

Implanté sur trois hectares le long du lagon de l’Ermitage, le camping propose aux vacanciers un cadre convivial et familial où l’on peut avoir les pieds dans l’eau en quelques minutes à peine.

Le village est composé de 106 emplacements d’environ 90 mètres carrés, dont 20 dédiés aux tentes « safari » tout confort qui proposent deux chambres séparées avec lits et matelas, vaisselles, tables, chaises ou encore réfrigérateurs.

25 nouveaux bungalows désormais disponibles

Cerise sur le gâteau pour les amateurs de vacances à la plage, la mairie de Saint-Paul et le Territoire de la Côte Ouest (TCO) ont inauguré ce vendredi matin de nouveaux équipements au camping de l'Ermitage. Vingt-cinq nouveaux bungalows, équipés et climatisés, viennent désormais s’ajouter aux emplacements existants.

©Hermione Razafinarivo Réunion La 1ère

©Hermione Razafinarivo Réunion La 1ère

©Hermione Razafinarivo Réunion La 1ère

©Hermione Razafinarivo Réunion La 1ère

©Hermione Razafinarivo Réunion La 1ère

Le TCO a déboursé plus de deux millions d'euros pour ce projet. Dix des bungalows peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes, le reste ayant une capacité d’environ six personnes. Les réservations débutent aujourd'hui. Les familles allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales sont prioritaires.

Le camping de l’Ermitage, ouvert 7 jours sur 7, dispose d’un parking clôturé et sécurisé de 127 places. Le site compte également deux grands espaces de loisirs et de services propices à la détente: aire de jeux pour enfants, espace barbecues, snack bar, espace d’animation couvert, terrains de pétanque, de Beach-soccer et de volley, tables de ping-pong ainsi que des activités de pêche ou de plongée.