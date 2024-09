Saint-Paul : deux familles sinistrées suite à l'incendie de leur habitation le week-end dernier

Le week-end dernier, un incendie a ravagé une maison dans le quartier du Guillaume à Saint-Paul. Ses huit habitants s'en sont sortis indemnes, mais le feu a détruit tout ce qu'ils possédaient.

Johanne Chung / Delphine Poudroux •

C'est à l'endroit où il vivait il y a encore quelques jours avec sa famille qu'Yvan Langromme prend aujourd'hui la parole. Dans la nuit de samedi à dimanche derniers, un incendie s'est déclaré et a sinistré leur habitation du Guillaume dans les hauts de Saint-Paul.

Dans cette maison résidaient deux familles. Soit au total huit personnes qui ont échappé à l'incendie, dont des enfants de 3, 9 et 12 ans.

Deux familles perdent tout dans l'incendie de leur maison au Guillaume à Saint-Paul • ©Delphine Poudroux

"Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai vu la terrasse en feu. En priorité j'ai sauvé ma famille. Mes beaux-parents qui habitent en bas sont passés par une petite fenêtre, ils n'avaient pas d'autres choix. Ca a pris trop vite, on n'arrive pas à y croire", témoigne Yvan Langromme, sinistré.

Ecouter Yvan Langromme, sinistré de l'incendie, sur Réunion La 1ère :

Des habitants sains et saufs mais qui ont tout perdu

Heureusement, grâce à l'intervention des pompiers, les flammes ne se sont pas propagées au-delà de cette habitation.

De la maison sinistrée, il ne persiste que la charpente métallique, nue parmi les décombres calcinés. La terrasse, endommagée par le feu, s'est affaissée au sol.

Deux familles perdent tout dans l'incendie de leur maison au Guillaume à Saint-Paul • ©Delphine Poudroux

Les habitants ont eu tout juste le temps de s'échapper, mais n'ont rien pu emporter avec eux. Ils ont désormais tout perdu, qu'il s'agisse de leurs affaires comme de leurs meubles ou appareils électroménagers. A l'intérieur de la maison, à peine quelques effets personnels qui n'ont pas totalement brûlé, persistent au milieu des cendres.

Deux familles perdent tout dans l'incendie de leur maison au Guillaume à Saint-Paul • ©Réunion La 1ère

La solidarité s'organise

Les deux familles ont été relogées au village Corail à l'Hermitage. Une réunion de solidarité aura lieu ce mardi soir à la salle de boxe du Guillaume, près de l'école élémentaire, pour faire le point sur les besoins des sinistrés et organiser l'aide.