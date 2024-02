Saint-Paul : le Trail de la Savane annulé, suite à une pénurie de bouteilles d’eau

Alors que le Trail de la Savane devait se tenir ce dimanche 4 février 2024 à Plateau Cailloux, il est annulé et reporté en avril prochain, en raison d’une pénurie de bouteilles d’eau suite au passage du cyclone Belal. À trois jours de l’événement, la colère gronde du côté des traileurs.

Annaëlle Dorressamy / Delphine Poudroux / Thierry Chapuis •

C’est une mauvaise nouvelle pour les milliers de traileurs qui s’étaient inscrits au Trail de la Savane. Initialement prévue pour ce dimanche 4 février 2024, la course est reportée au dimanche 14 avril prochain, en raison d’une pénurie de bouteilles d’eau.

Pénurie d’eau à La Réunion

L’annulation des courses du Trail de la Savane est annoncée aux participants seulement trois jours avant l’événement, ce qui a provoqué de l’indignation de la part des traileurs. L’organisateur de l’événement tient à s’excuser et explique notamment les raisons de l’annulation de la course ce dimanche.

“Il y a une pénurie d’eau actuellement dans le Département. Nous, en tant que organisateur responsable, notre priorité est d’assurer la sécurité et la santé des coureurs. Au niveau de la sécurité, ça ne posait pas de problèmes parce qu’on a nettoyé les sentiers, donc ça allait très bien”, précise Jean-Claude Prianon, président de l’Athlétic Club de Saint-Paul, organisateur du Trail de la Savane.

Depuis une semaine, on est à la recherche d’eau, et c’est impossible d’en trouver. On a préféré reporter la course, c’est une décision plus sage. Jean-Claude Prianon, Athlétic Club de Saint-Paul

“On ne prend pas de risques”

Les courses du Trail de la Savane sont donc reportées au dimanche 14 avril prochain. “On avait envisagé d’utiliser de l’eau en citerne, mais avec la période des pluies, on nous a dit que l’eau n’était pas sûre d’être potable. On ne prend pas de risques. Quand on vient faire du sport, on vient pour la santé, on ne vient pas faire une course pour tomber malade. Donc, c’est un choix difficile d’annuler une course, mais c’est surtout un choix responsable”, explique Jean-Claude Prianon, organisateur de l’événement.

Après avoir annoncé l’annulation du Trail, l’organisateur de l’événement a reçu un flot de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Jean-Claude Prianon appelle toutefois à la solidarité. “On n’a pas de place pour stocker la quantité d’eau qu’il nous faut. Des trails il y en aura toute l’année. L’eau disponible actuellement c’est pour les écoles, les hôpitaux. Le trail reste un plaisir, donc j’insiste sur le fait qu’il faut rester solidaire concernant les problèmes rencontrés en ce moment”, se justifie Jean-Claude Prianon.

Pour un Trail comme celui-là, il faut 2500 litres d’eau, assure l’organisateur.

On ne peut pas demander aux coureurs de se ravitailler eux-mêmes, surtout qu’il y a cinq points de ravitaillement. Jean-Claude Prianon, Athlétic Club de Saint-Paul

La colère gronde chez les traileurs

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les traileurs qui sont dans l’incompréhension. Ils qualifient l’annulation de la course comme “un manque de respect”.

Pour Christopher Camachetty, traileur inscrit sur le Trail de la Savane de 25 km, c’est un sentiment de “déception” qui le ronge depuis l’annonce de l’annulation hier, jeudi 1er février.

Depuis le mois de décembre on s'est inscrit. On s’est bien préparé en amont de la course. Le fait d’apprendre l’annulation à seulement trois jours de l’événement, ça fait grincer les dents et c’est normal qu’on soit en colère. Christopher Camachetty, traileur

Certains traileurs ont un calendrier précis à suivre sur l’année. “Si on choisit nos courses, on les sélectionne en fonction de nos disponibilités. C’était dans mon objectif annuel de participer au Trail de la savane. C’est un très beau trail roulant, qui a un profil cross. Bientôt, il va y avoir les championnats de cross, et justement, c’était censé être mon dernier trail avant de basculer dans ma préparation du marathon, déplore Christopher Camachetty. Donc, reporter la course à une date où on ne sait pas si on pourra, c'est compliqué, ça pose vraiment problème, car on n’est pas forcément disponible".

C’est vrai que je suis déçu, comme beaucoup de traileurs. On est en conflit avec les organisateurs. On comprend l’annulation pour des causes météorologiques, mais pas quand il y a eu un manque d’anticipation. C’est de l’incompréhension et un manque de respect. Christopher Camachetty, traileur

Pour le moment, la course est reportée au dimanche 14 avril prochain. Tous espèrent que d’ici là, les stocks d’eau seront faits.