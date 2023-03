Saint-Paul : un carnaval à vélo pour dénoncer le manque de pistes cyclables à La Réunion

Ce samedi 4 mars, une centaine de personnes déguisées se sont élancées, à vélo, dans les rues de Saint-Paul. L’objectif était de mettre en avant les mobilités douces et interpeller les élus quant au manque de pistes cyclables à La Réunion.

Céline Latchimy avec Hermione Razafinarivo •

Une centaine de personnes se sont données rendez-vous à Saint-Paul ce samedi 4 mars pour un carnaval à vélo. Organisé par les associations ATTAC Réunion, Greenpeace Réunion et Extinction Rébellion, l’événement se voulait festif : les participants étaient invités à venir déguiser. "L’objectif est de montrer qu’on peut porter de manière très festive des revendications pour une mobilité plus durable et accessible à tous" soulignent les organisateurs. Ces derniers dénoncent le manque de pistes cyclables dans l’île.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Un carnaval à vélo pour mettre en avant les mobilités douces et dénoncer le manque de pistes cyclables dans l’île

Plus de parkings pour les vélos

Ce carnaval à vélo, "c’est la suite des vélorutions" commente Phil, représentant de l’association ATTAC Réunion. Le but étant d’interpeller les élus sur le manque d’infrastructures. "Sur Saint-Denis et sur Saint-Paul, les élus ont joué le jeu. On a obtenu beaucoup plus de pistes cyclables sécurisées, des zones à 30km. Là, on demande aussi des parkings pour les vélos près des commerces et des établissements scolaires" ajoute-t-il.

Sensibiliser les usagers de la route aux mobilités douces

Ce rassemblement avait également pour objectif de sensibiliser les usagers de la route aux mobilités douces. "On désengorgerait énormément la ville s’il y avait plus de gens qui utilisaient le vélo" souligne un membre du cortège.

Le cortège a d’ailleurs rassemblé des militants de toute génération. Pour les plus jeunes, le vélo c’est "plus pratique", "ça coûte moins cher et tu fais du sport en même temps".