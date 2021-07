Saint-Paul : un homme de 76 ans fait une chute mortelle en scooter à l’Eperon

Un nouveau drame de la route s’est déroulé ce jeudi 15 juillet vers 10h à l’Eperon. Un homme de 76 ans a chuté mortellement alors qu’il effectuait un dépassement en scooter. Il serait seule en cause dans cette accident.

LH •

Ce jeudi 15 juillet, un accident de la route a coûté la vie à un homme de 76 ans. Le drame s’est produit vers 10h ce jeudi matin, dans la montée de l’Eperon, à proximité de l’école.

La victime conduisait un scooter et aurait percuté le terre-plein central lors d’un dépassement. Elle est décédée des suites de l’accident. Selon les premiers éléments, elle serait seule en cause. Un examen de corps sera pratiqué et des auditions de témoins réalisés.

Il s’agit de la 24ème victime de la circulation sur les routes réunionnaises depuis le début de l’année. Hier, mercredi 14 juillet, un piéton est décédé après avoir été percuté à Grand-Bois.