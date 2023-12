Saint-Paul : une "école du chiot" pour instaurer la confiance entre les toutous et leur maître

Dans les hauts de Saint-Paul, au Bernica, une "école du chiot" s'est fixée pour objectif de construire la relation de confiance entre animal et humain. Apprendre à obéir à des ordres simples, mais aussi sociabiliser le chien, sont au programme de ces séances hebdomadaires.

Avoir un toutou obéissant, ça se travaille dès leur plus jeune âge. Au Bernica dans les hauts de Saint-Paul, au sein de cette "école du chiot", pas question de parler de dressage, mais plutôt d'éducation bienveillante et de développement d'une relation entre un jeune chien et son humain, par le jeu notamment.

Ouverte depuis un an, cette école du chiot reçoit sur un terrain de jeux sécurisé les toutous de deux à six mois et leur maître, pour des séances hebdomadaires d'un peu moins d'une heure. Les objectifs sont multiples : leur apprendre à obéir à travers des exercices ludiques, créer une relation entre l'humain et le chien, et permettre à ce dernier de se dépenser tout en sociabilisant avec d'autres chiots.

Dès deux mois

Pour Denis Vigneau, éducateur et comportementaliste canin, il est important de commencer tôt. "Le fait de mettre en relation des chiots, ça permet de travailler la socialisation, et c'est très important à leur âge, ça commence à deux mois", dit-il. Idem pour la relation avec l'humain, qui doit se construire avant de pouvoir passer à "l'éducation pure et dure" du chien.

"Quand vous avez un chien qui est bien dans ses pattes, et que l'humain est bien aussi et sait comment travailler, il y a une relation de confiance qui se crée. C'est ensuite plus facile de mettre en place de l'éducation, ou pour demander à son chien ce qu'on veut qu'il fasse". Denis Vigneau, éducateur et comportementaliste canin

Exercices ludiques

Lors de ces séances de 45 voire 50 minutes, "du ludique quoi qu'il arrive, parce qu'on est avec des chiots", décrit Denis Vigneau. Des petits jeux, des parcours d'obstacles, entrecoupés de petites séances de travail, friandises à la clef. "Plus c'est joyeux, plus c'est agréable, plus vite le chien apprend", constate l'éducateur canin.

Obéir à des ordres simples

Apprendre à faire quoi d'ailleurs ? Uniquement des ordres simples. "Se concentrer sur le regard de la personne, travailler le assis-couché, le rappel ou la marche en laisse", complète Denis Vigneau. Pendant que l'humain lui, tente d'apprendre à lire la communication de son animal. A l'issue de chaque séance, des exercices sont donnés à effectuer à la maison, pour continuer cet apprentissage ludique en douceur.

Partir sur de bonnes bases

"C'est hyper intéressant pour la sociabilisation du chiot, et aussi pour qu'on puisse le contrôler quand il sera plus grand", se réjouit la maîtresse d'un des petits toutous présents lors de cette séance. "Il faut leur donner les habitudes dès le début et ça se fera automatiquement après je pense", espère un autre maître. Tous auront déboursé, pour les quelque huit séances de base, un budget de 120 euros, mais auront appris à mieux connaître et comprendre leur animal.