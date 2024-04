Saint-Paul : une réserve communale de sécurité civile pour lutter contre les catastrophes naturelles à La Réunion

C'est une première à La Réunion. Une réserve communale de sécurité civile sera prochainement constituée à Saint-Paul. Elle pourra être mobilisée en cas de catastrophes naturelles, notamment en cas de cyclone. La ville a lancé un appel pour trouver des bénévoles.

Annaëlle Dorressamy / Delphine Poudroux / Willy Thévenin •

Saint-Paul lance la première réserve communale de sécurité civile de La Réunion. Un appel à candidatures à des citoyens volontaires et à des bénévoles mobilisables est lancé.

L'objectif est de protéger la population et le territoire en cas de catastrophes naturelles, notamment en cas de cyclone.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Secours : Saint-Paul lance la première réserve communale de sécurité civile

Intervenir en cas de catastrophes naturelles

Le but de cette réserve communale de sécurité civile est "d'augmenter la capacité à intervenir sur le territoire en cas de problème grave", souligne Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul.

La réserve communale de sécurité civile est constituée de bénévoles. Ils s'engagent aux côtés de la mairie, aux côtés des pompiers et aux côtés de l'ensemble des forces, pour donner un coup de main en cas de crise ou en cas de force majeure. Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul

À la recherche de bénévoles

En janvier 2024, lors du passage du cyclone Belal, les dégâts causés ont démontré la nécessité de créer cette réserve de bénévoles aux côtés des secours.

"La mise en place de cette réserve passe par une formation, par un règlement intérieur aussi. L'idée est d'accompagner au mieux en cas de crise, et, on l'a vu lors du passage du cyclone Belal. On avait besoin de personnes mobilisables", précise le maire de Saint-Paul.

Prendre en charge les sans-abris

La ville met à disposition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Paul un local. L'objectif est de continuer à proposer aux personnes sans-abri un petit-déjeuner, un déjeuner ou encore des services d'hygiène, comme le fait de pouvoir prendre une douche.

L'accès aux soins pour les personnes fragiles

Des permanences d'accès aux soins de santé seront déployées à Saint-Paul. Cette nouvelle offre de proximité se matérialise par des consultations médicales délocalisées. Elles seront destinées aux personnes en difficulté.

Ce dispositif remplit une fonction de veille, de repérage de publics vulnérables, ainsi qu'une prise en charge ambulatoire et de récupération de droits sociaux.

Loi de modernisation de la sécurité civile de 2004

Déjà mise en place à Montpellier et à Nice, la réserve communale de sécurité civile a été initiée par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004.