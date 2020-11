Tribunal correctionnel : le clan Sinimalé va être fixé sur son sort

L’ancien maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, sa fille, Sandra, et son gendre, Eric Madouré, seront fixés sur leur sort, ce jeudi 5 novembre. Le tribunal correctionnel va rendre son délibéré. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt.

Un an ferme et 10 ans d'inéligibilité requis

Le recrutement du gendre et son ascension

Déjà des condamnations

Le tribunal correctionnel de Champs-Fleuri rend son délibéré, ce jeudi 5 novembre. Le clan Sinimalé va être fixé sur son sort. Le 9 octobre dernier, l’ancien maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, sa fille, Sandra, et son gendre, Eric Madouré, étaient à la barre. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt.En octobre dernier, le procureur de Saint-Denis, Eric Tufféry, avait requis une peine de trois ans de prison, dont un an ferme à l'encontre de Joseph et Sandra Sinimalé, ainsi que dix ans d'inéligibilité. Il avait demandé trois ans de prison avec sursis à l'encontre d'Éric Madouré.En mai 2014, deux mois après son élection, l'ancien maire, Joseph Sinimalé, recrute Eric Madouré à la mairie de Saint-Paul, en tant que chauffeur. A l'époque, la compagne d'Eric Madouré, Sandra Sinimalé, est, elle, en charge de la gestion du personnel communal.La progression fulgurante du gendre de Joseph Sinimalé au sein de la collectivité va attirer l'attention de la Chambre régionale des comptes. Elle effectue un signalement après avoir passé au crible la gestion de la mairie de Saint-Paul.En un temps record, Eric Madouré va être titularisé et recevoir un salaire sur mesure au cabinet de la mairie, alors qu'il n'a "ni les compétences, ni les qualifications requises", selon l'analyse de la Chambre régionale des comptes.En décembre 2015, sa titularisation a d'ailleurs été réalisée sans aucune publication d'offre d'emploi. En plus de ses 4 500 euros bruts mensuels, le gendre de Joseph Sinimalé bénéficie aussi d'une voiture du parc municipal et se voit accorder plusieurs autres avantages.Un préjudice de 200 000 eurosLors de leur garde à vue à la caserne Vérines en juin dernier, Joseph et Sandra Sinimalé s'étaient renvoyés la balle. Durant le procès, l'avocat de la partie civile, Me Rémi Boniface, avait estimé le préjudice de la municipalité à près de 200 000 euros.Joseph Sinimalé déjà été condamné dans des affaires politico-financières. En 1998, il avait été condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics, favoritisme et corruption d'électeurs. Sandra Sinimalé a, elle, été condamnée l'année dernière à six mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'inégibilité pour avoir exercé un emploi fictif à 6 000 euros mensuel au Centre de gestion.