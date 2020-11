Un scootériste contrôlé sans casque, sans gants, alcoolisé et sous l’effet de stupéfiants

Les forces de l’ordre multiplient les opérations de contrôles sur les routes. Hier, vendredi, trois étaient menées à Saint-Benoît, Sainte-Marie et Saint-Paul. 123 infractions ont été constatées. Les deux-roues ont été concernés.

Lise Hourdel •

Sans casque, sans gants, alcoolisé et sous l’effet de stupéfiants. Un scootériste n’a pas échappé au contrôle hier, vendredi 20 novembre, lors d’une opération de lutte contre l’insécurité routière à Saint-Paul.Avec une alcoolémie de 0,80 mg d’alcool par litre d’air expiré et la trace de stupéfiants, le cyclomotoriste s’est vu immobilisé immédiatement et placé en fourrière son scooter. L’homme est l’un des nombreux usagers de la route contrôlé hier lors des trois opérations menées à Saint-Benoit, Sainte-Marie et à Saint-Paul par les motocyclistes de la gendarmerie.De 14h à 18h, ils ont ainsi ciblé les infractions graves génératrices d’accidents. Au total, 123 infractions ont été constatées, principalement des excès de vitesse, des infractions aux règles de priorité, l’usage du téléphone ou encore le non-port de la ceinture ou du casque.