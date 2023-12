Une rencontre avec Bertrand Butin, pilote de Rafale, qui donne le sourire à des petits Saint-paulois

Ce lundi, les élèves de CM1 et CM2 de l'école de Ravine Daniel à Saint-Paul ont eu la surprise de voir débarquer dans leur salle de classe le pilote de Rafale Bertrand Butin, en déplacement à La Réunion actuellement. Une rencontre organisée par l'association 1 000 Sourires.

JCTS / ND •

Plus de 12 000 enfants émerveillés par les actions de 1 000 Sourires en 17 ans. Et une trentaine de plus ce lundi 18 décembre, ceux de l'école élementaire de Ravine Daniel à Saint-Paul, précisément. Pour sa 302 ème opération, l'association a tenu à organiser une rencontre entre les marmailles des classes de CM1 et CM2 de cette école, et le pilote de Rafale Bertrand Butin, alias "Bubu".

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Rencontrer un pilote de Rafale, voilà qui a suscité pas mal de questions de la part des marmailles, face à "Bubu" !

Bertrand Butin, alias "Bubu", est le pilote officiel français qui présente le Rafale Solo Display dans le monde • ©Réunion La 1ère

Si les précédents enfants parrainés par 1 000 Sourires avaient l'habitude des rencontres le pilote réunionnais Sébastien Nativel alias "Babouk", cette semaine, c'est le pilote officiel français qui présente le Rafale Solo Display dans le monde, qui est venu à eux.

Bertrand Butin, alias "Bubu", est le pilote officiel français qui présente le Rafale Solo Display dans le monde • ©Réunion La 1ère

Des explications sur son métier de pilote

Présent ce mois-ci à La Réunion, Bertrand Butin a expliqué son métier peu commun aux enfants, qui avaient précédemment pu voir les loopings de "Bubu" en vidéo. "C'est dangereux mais c'est bien, on fait des loopings", dit Theo, chez qui visiblement la découverte du Rafale a créé une vocation.

Car c'est aussi un des objectifs de ces rencontres : leur donner de l'envie et de l'ambition tout en les émerveillant.

Bertrand Butin, alias "Bubu", est le pilote officiel français qui présente le Rafale Solo Display dans le monde • ©Réunion La 1ère

Les questions ont fusé dans la salle de classe, tant sur le parcours du pilote de chasse que sur les appréhensions que son activité peut provoquer, les différentes figures effectuées avec le Rafale, ou encore les métiers autour de l'aéronautique dans l'armée...

"Nous sommes dans une zone très défavorisée, c'est important de leur montrer des activités qui sortent de l'ordinaire. La rencontre doit susciter l'envie, l'émerveillement et des questionnements chez les enfants", explique leur professeur.

Bertrand Butin, pilote de chasse, était l'invité du JT de Réunion La 1ère ce lundi :