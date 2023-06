Saint-Philippe et Saint-Joseph : fin de conflit chez Derichebourg, un accord trouvé

Le conflit débuté le 20 juin dernier entre les salariés et la direction de l'entreprise Derichebourg, en charge de la collecte des déchets à Saint-Philippe et à Saint-Joseph, a trouvé une issue le jeudi 29 juin 2023.

JCTS / LP •

C'est au huitième jour de conflit qu'un protocole d'accord a pu être signé, ce jeudi 29 juin 2023, entre les salariés et la direction de l'entreprise Derichebourg. La collecte des déchets, notamment celle des déchets verts et des encombrants, peut donc reprendre normalement à Saint-Joseph et Saint-Philippe.

Les salariés avaient cessé le travail depuis le 20 juin, pour dénoncer leurs conditions de travail et le mauvais état des camions de ramassage des déchets.

Une rencontre avec la CASUD ce vendredi

Jeudi, une commission de conciliation a été organisée à Saint-Denis, permettant d'aboutir à la signature du protocole d'accord. Néanmoins, la Casud a prévu de rencontrer la direction en charge de la collecte des déchets à Saint-Philippe et à Saint-Joseph ce vendredi.

Ce mouvement était déjà précédé d'une autre grève en avril dernier, pour là encore pointer du doigt des dysfonctionnements du matériel utilisé.