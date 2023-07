Eruption du Piton de la Fournaise : record d’affluence, embouteillages et incivilités sur la Route des Laves

Au 5ème jour d’éruption du Piton de la Fournaise, les visiteurs sont toujours aussi nombreux à venir observer le spectacle depuis la Route des Laves. Une affluence record qui n’est pas sans conséquences : embouteillages et incivilités sont constatées.

LH / Patrick Smith •

Entré en éruption le dimanche 2 juillet à 8h30, le Piton de la Fournaise offre depuis 5 jours un spectacle qui émerveille nombre de Réunionnais et de touristes. De jour comme de nuit, l’affluence ne faiblit pas sur la Routes des Laves, d’où les coulées de laves sont le plus facilement visibles.

C’est le soir que les véhicules, en circulation et en stationnement sur le bord de la route, sont les plus nombreux, occasionnant d’importants embouteillages, depuis Saint-Benoit bien souvent. Des incivilités sont également constatées par les forces de l’ordre et les riverains.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Piton de la Fournaise : embouteillages et incivilités aux abords de la Route des Laves après 5 jours d’affluence record.

Laisser un accès aux secours

Lieutenant Jacques Potin, chef de centre de la caserne de Saint-Philippe, recommande aux visiteurs la plus grande attention. Il demande qu’une voie d’accès de circulation soit laissée pour les pompiers, lorsqu’ils se garent sur le bas-côté.

Attention aussi aux fossés sur le bas-côté, trois accidents se sont produits ces deux derniers jours avec des personnes qui ont chuté, occasionnant des problèmes au niveau des vertèbres, de la cheville ou encore des cervicales, qu’il a fallu évacuer sur Saint-Pierre.

Avec une telle affluence, en intervention il faut une heure aux pompiers pour effectuer un kilomètre, " c’est inadmissible ", insiste le lieutenant Jacques Potin.

Respecter le lieu et les riverains

" Les gens sont irrespectueux au niveau du stationnement ", explique Jean-François Grondin, le chef de service de la police municipale de Saint-Philippe. Même constat au niveau de la salubrité publique, les visiteurs s’en vont mais les déchets restent constate le policier municipal.

Les personnes dont les véhicules sont mal stationnés encourent une amende de 35 à 135 euros, rappelle Jean-François Grondin. Autre rappel, il est interdit d’aller sur la coulée, " un arrêté préfectoral l’interdit ", dit-il.

Les riverains du secteur sont également impactés, le stationnement gênant, les voies d’accès obstruées, sont hélas devenus courants. De 18h à 23h, " c’est infernal ", déplore Priscilla Boyer, une riveraine. Elle et ses voisins sont obligés de baliser devant leur maison pour garder leurs places de stationnement.

L’éruption se poursuit, mais les coulées sont moins visibles depuis la route

Si l’activité du volcan reste stable, selon Aline Peltier, la directrice de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, les coulées de lave sont cependant moins visibles depuis la route ce jeudi 6 juillet en début de soirée.

Un cône volcanique s’est formé au Sud-Est de l’Enclos Fouqué et l’activité d’écoulement de lave se concentre désormais dans ce secteur, sur les hauteurs des Grandes Pentes. Le premier bras semble s’être figé, et le front de coulée, situé à près de 2 km de la Route des Laves, ne progresse plus.

A noter, l’activité sismique profonde diminue et avec elle le risque d’apparition de nouvelles fissures. Des paquets gazeux, ou bouffées de trémor remontent. Ils peuvent parfois indiquer que la fin de l’éruption est proche, mais peuvent aussi être annonciateurs d’un regain d’activité.