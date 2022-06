Saint-Philippe : en travaux, le site du baril devrait être livré début août

Plus que quelques semaines de patience pour découvrir le puits des Anglais au Baril. Voilà maintenant un peu plus d’un an que le site de Saint-Philippe est en travaux. Le chantier devrait être livré début août.

Plus que quelques semaines avant l’ouverture de Baril les Bains, prévue début août. Le lieu, très prisé par les touristes et les pique-niqueurs, est fermé depuis janvier 2021 au public, pour réaliser d’importants travaux d’aménagements. Il a été aménagé avec de nouveaux kiosques, un bassin de baignade et la piscine d'eau de mer de Baril Les Bains. Un site vieillissant et d’une autre époque, dont la métamorphose était nécessaire. "Avant t ressemb’ pas rien. C’est nout’ patrimoine La Réunion, lé bien représente ça et remette ali en valeur" déclare Mathieu Arne, dallagiste.

Après les travaux, "n’aura un restaurant, des aires de jeux pour les enfants, des ti kiosques pour pique-niquer… C’est un site fréquenté. On a décidé de donner une autre image du site, un cachet plus moderne" précise Edwand Damour, 4ème adjoint à la mairie de Saint-Philippe et Délégué Services Techniques et Travaux.

Métamorphoser tout en gardant l’authenticité du site

Baril Les bains conservera toutefois son cachet créole et son authenticité. Le choix des matériaux a d’ailleurs été pensé pour que le site se fonde dans un paysage qui doit rester sauvage. Le baril abrite aussi en son cœur le puits des Anglais, construit au 19ème siècle. Une part de notre histoire qu’ils comptent préserver.

Un coût de 3 millions d’euros

Pour ces travaux d’aménagement, 3 millions d’euros ont été nécessaires. Un coût financé à 90 % par l’Europe et La Région ; le reste étant supporté par la mairie de Saint-Philippe.

Sa fameuse piscine d’eau de mer voit sa capacité doubler. C’est le seul endroit de baignade en mer sécurisée sur ce littoral escarpé. C’est donc un chantier d’envergure qui prend bientôt fin pour la petite commune du sud.

