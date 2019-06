Des courses solidaires pour les blessés de l’armée de Terre

3ème journée nationale des blessés de l'armée de Terre

En solo ou par équipe, ils ont courus jusqu’à 24 heures d’affilée parfois. Ce week-end des courses pédestres de 24, 12 et 6 heures, du samedi 22 à 10h au dimanche 23 juin à 10h, étaient organisées sur le front de mer de Saint-Pierre.L’évènement sportif et caritatif était organisé par le 2ème RPIMa et le RSMA-R pour soutenir leurs camarades blessés. Il vise également à sensibiliser le grand public à la cause des blessés de l’armée de Terre, ainsi qu’à diffuser des informations sur les aides, les prises en charge et les innovations à tous les militaires blessés.Reportage de Frédéric Hoarau et Loïs Mussard.Enfin, c’est aussi l’occasion de récolter des fonds, intégralement reversés à la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre, la CABAT. Cette dernière a pour mission d’accompagner ces militaires et leurs familles dans leur réadaptation sociale et professionnelle. 10 000 euros de dons ont été récoltés.Un soutien indispensable selon Stéphane, un Caporal chef de première classe blessé en Afghanistan il y a 10 ans, lors d'une mission. Son témoignage recueilli par sophie Person.Une démonstration de saut en parachute devait également avoir lieu ce dimanche matin à Saint-Pierre mais les conditions météorologiques ne l’ont pas permis. Seul le saut d’ouverture le samedi matin a pu être réalisé.