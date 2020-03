Saint-Pierre : un assistant maternel condamné à 4 ans de prison pour agressions sexuelles

Quatre ans de prison ferme avec maintien en détention, c’est la peine principale prononcée hier, jeudi 5 mars, par le tribunal de Saint-Pierre à l’encontre de Bruno Pilaud. L’homme, âgé de 59 ans, devait répondre d’agressions sexuelles sur trois fillettes, entre 2014 et 2017.

LH / Pierre Comorassamy •