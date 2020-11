Saint-Pierre : grève et manifestation des agents territoriaux "exclus du Ségur"

Les "exclus du Ségur" sont en grève partout en France, ce jeudi 5 novembre. A La Réunion, des agents territoriaux, mobilisés pendant le confinement, n’ont pas reçu de "prime Covid". Ils manifestent ce matin, à Saint-Pierre.

LP / Suzette Emma •

La "prime Covid"

Des perturbations dans les écoles

Des agents territoriaux manifestent, ce jeudi 5 novembre, à Saint-Pierre. Mobilisés durant le confinement à La Réunion, ils n’ont pas reçu de "prime Covid". Ce sont les "exclus du Ségur" de la santé. Ils sont une soixantaine à manifester dans les jardins de la plage à Saint-Pierre."Nous avons remercié tout le monde, mais au final les agents territoriaux n’ont jamais eu de reconnaissance, rappelle Lucas Gobalou, délégué fédéral FO service publique. Nous avons des agents qui ont payé un lourd tribu en travaillant pendant le Covid, certains ont même été touchés par la maladie".A l'appel du syndicat Force Ouvrière de la fonction publique territoriale, ils revendiquent "la prime Covid", mais aussi une revalorisation des points d'indice et la suppression de la journée de carence."Tous les agents territoriaux ont travaillé pour assurer un service public durant la crise sanitaire et malheureusement, le gouvernement a écarté et même exclu ces agents, assure Lucas Gobalou, délégué fédéral FO service publique. Nous réclamons notre dû à savoir les 183 euros d’indemnité sur nos salaires. FO demande cette reconnaissance pour les éboueurs, les policiers municipaux, les pompiers, les agents territoriaux aux services techniques et administratifs, nos ATSEM".Ce matin, en raison de la grève de certains ATSEM, Agents territoriaux spécialisés des écoles et maternelles, des perturbations ont eu lieu dans quelques écoles de Saint-Pierre.Au niveau national, L'Union nationale des syndicats FO de la Santé publique, appellent les "oubliés du Ségur" de la Santé à faire grève ce jeudi 5 novembre. Les personnels des structures médico-sociales et de l'Établissement français du sang sont appelés à la grève pour exiger les mêmes augmentations que les agents hospitaliers.